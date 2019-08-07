Какие фильмы выходят летом 2019 и что стоит посмотреть, читайте подборку в материале Фактов ICTV.

Летом увеличивается количество сеансов в кинотеотрах, а ночи теплые и приятные. Мы подготовили для вас список премьер лета-2019.

Кинопремьеры июня

6 июня

Люди Икс: Темный феникс – боевик, приключения, фантастика – США, режиссер: Саймон Кинберг;

Рокетмен – биография, драма, музыка, мюзикл, фэнтези – Великобритания, США, режиссер: Декстер Флетчер;

Вита и Вирджиния – биография, драма, мелодрама – Ирландия, Великобритания, режиссер: чане Баттон;

Билли Кид – вестерн, приключения – США, режиссер: Д’Онофрио;

Кунг-фу воин – мультфильм, приключения, фэнтези – Китай, режиссер: Цзоу И;

Принцесса Эмми – мультфильм, семейный – Германия, Бельгия, Великобритания, режиссер: Пит де Риккер;

13 июня

Путешествие хорошего пса – драма, комедия, приключения, семейный, фэнтези – Китай, Индия, Гонконг, США, режиссер: Гейл Манкусо;

Люди в черном: Интернешнл – боевик, комедия, фантастика – США, режиссер Ф. Гэри Грей;

Домино – криминал, триллер – Дания, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, режиссер: Брайан Де Пальма;

Коррупционер – криминал, триллер – Великобритания, режиссер Рон Скальпелло;

20 июня

Детские игры – ужас – Франция, США, режиссер Ларс Клевберг;

Ребенок работа – триллер, фантастика – Австралия, режиссер: Грант Спьютор;

Ма – ужасы, триллер – США, режиссер: Тейт Тейлор;

По мечте – драма, музыка – США, Великобритания, режиссер: Макс Мингелла;

Французский жиголо – комедия – Франция, режиссер: Оливье Бару;

Зов волка – боевик, драма – Франция, режиссер: Абель Ланзак;

История игрушек 4 – комедия, мультфильм – США, режиссер: Джош Кули;

20 июня

Анабель 3 – детектив, ужас – США, режиссер: Гари Доберман;

Сумасшедшая парочка – комедия, мелодрама – США, режиссер: Джонатан Ливайн;

Казанова. Последняя любовь – история, мелодрама – Франция, режиссер Бенуа Жако;

Клуб анонимных киллеров – боевик, детектив, криминал – Великобритания, режиссер: Мартин Овен;

Обещание на рассвете – биография, драма, мелодрама – Франция, Бельгия, режиссер: Ерик Барби;

Вчера – комедия, мелодрама – Великобритания, режиссер Дэнни Бойл

Кинопремьеры июля

4 июля

Человек-паук: Далеко от дома – боевик, комедия, приключения – США, режиссер Джонатан Уоттс;

Ману – комедия, мультфильм, приключения – Германия, режиссеры: Кристиан Хаас, Андреа Блок;

Изоляция – боевик, детектив, ужасы, криминал, триллер – Германия, режиссер: Кристиан Алверт;

Ибица – комедия – Франция, режиссер: Арно Лемор;

11 июля

Хищники – ужас – США, режиссер: Александр Ажа;

Водитель для копа – боевик, комедия – США, режиссер Майкл Даус;

Приключения маленького Реми – драма, комедия – Франция, режиссер Антуан Блосье;

Зоопарк – военный, история, семейный – Ирландия, Великобритания, режиссер: Колин Макивор;

21 городов – драма, криминал, триллер – США, режиссер: Брайан Кирк;

Фиш и Чип: пакостные друзья – мультфильм – Канада, режиссер: Дэн Креч;

18 июля

Солнцестояние – детектив, драма, ужасы, триллер – США, режиссер Ари Астер;

Анна – боевик, для взрослых, триллер – Франция, режиссер Люк Бессон;

Боль и слава – драма – Испания, режиссер: Педро Альмодовар;

Падение американской империи – комедия – Канада, режиссер: Дени Аркан;

Король Лев – драма, мультфильм, семейный – США, режиссер Джон Фавро;

25 июля

Шаг вперед: Год танцев – мелодрама, мюзикл – Китай, режиссер Рон Юан;

Солнце также звезда – драма, мелодрама – США, режиссер: Ри Руссо-Янг;

Мой друг робот – драма, комедия, приключения – Германия, Бельгия, режиссер: Вольфганг Гросс

Кинопремьеры августа

1 августа Форсаж: Гоббс и Шоу – боевик, приключения – США, режиссер: Дэвид Литч;

8 августа

Песня дьявола – детектив, драма – Ирландия, Великобритания, режиссер: Лайам Гэвин;

Королевы криминала – боевик, драма, криминал – США, режиссер: Андреа Берлофф;

Артемис Фаул – семейный, фантастика, фэнтези – США, режиссер Кеннет Брана;

Спасатели – мультфильм, приключения – Китай, режиссеры: Шэнь Юй, Хуан Ян;

Однажды в Голливуде – драма, комедия – США, Великобритания, режиссер: Квентин Тарантино;

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15 августа

Дора и Затерянный город – приключения, семейный – Австралия, США, режиссер: Джеймс Бобин;

Хорошие парни – комедия – США, режиссер Джин Ступницкы;

3 секунды – драма, криминал – Великобритания, режиссер: Андреа Ди Стефано;

22 августа

Падение ангела – боевик, драма, триллер – США, режиссер: Год Роман Во;

Angry Birds в кино 2 – комедия, мультфильм – Финляндия, США, режиссер: Туроп Ван Орман;

UglyDolls. Куклы с характером – мультфильм, фэнтези – Китай, Канада, режиссер: Келли Эсбери;

Полина и тайна киностудии – приключения, фэнтези – Украина, Бельгия, Франция, режиссер: Олиас Барко;

29 августа

Шпионы под прикрытием – мультфильм, фантастика – США, режиссеры Ник Бруно, Трой Квон;

Мой ангел – драма, триллер – США, режиссер: Ким Фаррант.