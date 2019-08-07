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Презентация Samsung Galaxy Note 10: онлайн-трансляция

Компания Samsung 7 августа представит свой флагманский смартфон Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Plus. Смотреть трансляцию онлайн можно будет в 23.00 по киевскому времени.

Презентація Samsung Galaxy Note 10

Презентация Samsung Galaxy Note 10 и Samsung Galaxy Note 10 Plus состоится 7 августа в 23:00 по киевскому времени.

Ожидается, что компания также может показать следующее поколение смарт-часов Galaxy Watch Active 2 и обновленный гибкий смартфон Galaxy Fold.

Видео будет доступно на официальном сайте компании.

Кроме того, смотреть онлайн-трансляцию презентации Samsung Galaxy Note 10 можно будет в YouTube.

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Кстати, накануне презентации маркетологи компании разослали оригинальные приглашения, которые “спрятали” в коробке. При открытии коробки звучит голосовое приглашение, записанное главой мобильного подразделения Samsung.

Напомним, ранее компания Samsung перенесла выход гибкого смартфона из-за проблем с гаджетом.

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