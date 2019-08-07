Чтобы приготовить овсянку на молоке, нужны следующие ингредиенты: 1 стакан овсяных хлопьев; 3 стакана молока (можно напополам с водой); 17-20 г сахара или натурального меда; соль по вкусу; несколько граммов сливочного масла.

Блинчики из овсянки

– Влейте в кастрюлю 500-600 мл теплого молока и растворите в нем 1 чайную ложку сухих дрожжей.

– Смешайте пшеничную и овсяную муку (по 150 г) и добавьте молоко, постоянно помешивая кашу.

– Добавьте 3 желтка, 2 столовые ложки сахара и 30 г растопленного сливочного масла. Хорошо размешайте.

– По отдельности взбейте 3 белка и 100 мл жирных сливок, смешайте и осторожно введите в тесто.

– Дайте тесту подойти и выпекайте блины обычным способом.

Овсяный кисель

– Овсяную крупу залейте водой в соотношении один к одному. Положите немного дрожжей или кусок ржаного хлеба и оставьте бродить на 12-24 часа, обернув посуду плотной тканью.

– Слейте жидкость и доведите ее до кипения – кисель готов.

– Смешайте в миске хлопья, сок и 250-300 мл питьевой воды. Затяните миску пленкой и оставьте на 8-12 часов.

– Смешайте йогурт, мед и цедру. Добавьте кашу и перемешайте.

– Яблоко натрите на крупной терке, обдайте соком лайма и смешайте с овсяной смесью. Можете также добавить крупно нарезанный фундук и малину.

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Овсяная каша с бананами

– Смешайте быстрые и долгие овсяные хлопья, по 125 мл молока и питьевой воды, щепотку корицы и соли. Варите кашу на слабом огне, помешивая, 5-10 минут.

– Нарежьте бананы и обжаривайте их с растопленным сливочным маслом две минуты. Добавьте коричневый сахар, перемешайте, дайте сахару растаять и снимите их с огня.

– Разложите кашу в посуду, добавьте бананы и джем.

– С вечера замочите овсяные хлопья в 500 мл холодной питьевой воды.

– Вымойте апельсин и снимите цедру мелкой теркой. Разрежьте его и выжмите сок.

– Смешайте сок, цедру апельсина и 100 мл питьевой воды. Залейте этой смесью промытый изюм.

– Утром смешайте изюм вместе и жидкость с замоченными хлопьями. Доведите смесь до кипения на небольшом огне, закройте крышкой и снимите­ с огня.

– Нарежьте персики. В сковороде растопите масло вместе с сахаром, положите­ персики и чуть прогрейте, аккуратно перевернув дольки один раз.

– Разложите кашу в тарелки, добавьте персики и полейте ее сладким маслом со сковороды.

К слову, на завтрак также можно приготовить сырники, но нужно знать определенные секреты.

Источник: Гастроном