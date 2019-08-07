Чтобы приготовить овсянку на молоке, нужны следующие ингредиенты: 1 стакан овсяных хлопьев; 3 стакана молока (можно напополам с водой); 17-20 г сахара или натурального меда; соль по вкусу; несколько граммов сливочного масла.
Блинчики из овсянки
– Влейте в кастрюлю 500-600 мл теплого молока и растворите в нем 1 чайную ложку сухих дрожжей.
– Смешайте пшеничную и овсяную муку (по 150 г) и добавьте молоко, постоянно помешивая кашу.
– Добавьте 3 желтка, 2 столовые ложки сахара и 30 г растопленного сливочного масла. Хорошо размешайте.
– По отдельности взбейте 3 белка и 100 мл жирных сливок, смешайте и осторожно введите в тесто.
– Дайте тесту подойти и выпекайте блины обычным способом.
Овсяный кисель
– Овсяную крупу залейте водой в соотношении один к одному. Положите немного дрожжей или кусок ржаного хлеба и оставьте бродить на 12-24 часа, обернув посуду плотной тканью.
– Слейте жидкость и доведите ее до кипения – кисель готов.
Овсяная каша с клубникой и фундуком
– Смешайте в миске хлопья, сок и 250-300 мл питьевой воды. Затяните миску пленкой и оставьте на 8-12 часов.
– Смешайте йогурт, мед и цедру. Добавьте кашу и перемешайте.
– Яблоко натрите на крупной терке, обдайте соком лайма и смешайте с овсяной смесью. Можете также добавить крупно нарезанный фундук и малину.
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Овсяная каша с бананами
– Смешайте быстрые и долгие овсяные хлопья, по 125 мл молока и питьевой воды, щепотку корицы и соли. Варите кашу на слабом огне, помешивая, 5-10 минут.
– Нарежьте бананы и обжаривайте их с растопленным сливочным маслом две минуты. Добавьте коричневый сахар, перемешайте, дайте сахару растаять и снимите их с огня.
– Разложите кашу в посуду, добавьте бананы и джем.
Овсяная каша с изюмом и персиками
– С вечера замочите овсяные хлопья в 500 мл холодной питьевой воды.
– Вымойте апельсин и снимите цедру мелкой теркой. Разрежьте его и выжмите сок.
– Смешайте сок, цедру апельсина и 100 мл питьевой воды. Залейте этой смесью промытый изюм.
– Утром смешайте изюм вместе и жидкость с замоченными хлопьями. Доведите смесь до кипения на небольшом огне, закройте крышкой и снимите с огня.
– Нарежьте персики. В сковороде растопите масло вместе с сахаром, положите персики и чуть прогрейте, аккуратно перевернув дольки один раз.
– Разложите кашу в тарелки, добавьте персики и полейте ее сладким маслом со сковороды.
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Источник: Гастроном