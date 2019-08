Американская ракета-носитель Falcon вывела на орбиту спутник AMOS 17 израильского оператора Spacecom, чтобы расширить доступ к интернету к югу от Сахары в Африке.

Запуск происходил с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида, США).

Для него была использована многоразовая первая ступень Falcon 9, которая уже дважды выводила на орбиту космические аппараты.

К слову, запуск спутника неоднократно переносился из-за проверки надежности работы двигателей Falcon 9.

Falcon 9 launches AMOS-17 off Pad 40 in Florida, marking this booster’s third flight and SpaceX’s 25th reflight of an orbit class rocket. pic.twitter.com/qcrfZTmxQ3

— SpaceX (@SpaceX) 7 августа 2019 г.