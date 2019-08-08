Все чаще вокруг высшего образования ведутся споры относительно его важности. Факты ICTV собрали плюсы и минусы диплома, чтобы определить нужен ли он современному человеку.

26 июля вузы опубликовали списки поступивших студентов, и теперь их ждет долгий путь в получении диплома.

Однако далеко не все хотят после школы продолжать обучение.

Часто в возрасте 17 лет выпускники не могут трезво оценить свои желания и сделать осознанный выбор.

Стрессы во время сдачи ВНО, давление родителей, вступительные в университете – все эти факторы психологически негативно влияют на выбор профессии. В связи с этим становится сложно принять решение.

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Часто выпускник школы идет в тех вузах, где учились его старшие брат или сестра, или в те, которые советуют ему родители.

Необходимо хорошенько подумать, нужно ли высшее образование, и составить для себя список плюсов и минусов.

Факты ICTV собрали преимущества и недостатки высшего образования, чтобы определить нужно получать его или можно обойтись.

Плюсы высшего образования:

– С дипломом можно претендовать на руководящие должности в государственных структурах.

– Практически во всех организациях главным критерием выбора работника является наличие высшего образования.

– В университете можно получить специальные знания, которым можно научиться только там.

– ВУЗ обучает быстро систематизировать и искать информацию, а также учит самостоятельности и самообучению.

– Обучение в ВУЗе расширяет кругозор. Здесь будет много предметов, о которых в обычной жизни можно и не подозревать.

– В университете приходится общаться с разными людьми, что поможет улучшить коммуникативные навыки и приобрести полезные связи на будущее.

Минусы высшего образования:

– Период обучения может длиться 5-6 лет. Далеко не у всех получается совмещать учебу и работу, поэтому для многих оттягивание момента финансовой самостоятельности является большим недостатком образования.

– Если не удалось поступить на бюджет, то становится вопрос о высокой стоимости обучения.

– Много теории и мало практики. Практическое обучение начинается в большинстве случаев на рабочем месте.

Нужно ли высшее образование, зависит от того, чем вы хотите заниматься в будущем. Если планируете идти работать, но хотите получать высшее образование, тогда есть вариант заочного обучения.

Напомним, 6 августа в Министерстве науки и образования назвали пять высших учебных заведений с наибольшим количеством рекомендаций на бюджет.