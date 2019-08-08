В нашем календаре на 2019 год вы найдете 11 государственных праздников Украины, которые всегда являются выходными.
Даты девяти официальных государственных праздников являются неизменными, только Пасха и Троица ежегодно приходятся на разные дни. Они обозначены звездочкой*.
Поскольку праздничные дни, приходящиеся на выходные, переносятся, или же выпадают на пятницу или понедельник, украинцы получают небольшие каникулы.
Государственные праздники в 2019 году
1 января – Новый год
7 января – Рождество Христово
8 марта – Международный женский день
28 апреля* – Пасха
1 мая – День труда
9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День Победы)
16 июня* – Троица
28 июня – День Конcтитуции Украины
24 августа – День незaвисимости Украины
14 октября – День защитника Украины
25 декабря – Рождество Христово (католическое)
Как переносятся праздники в 2019 году, если приходятся на выходной
выходной 28 апреля, Пасха – нa понедельник 29 апреля
выходной 16 июня, Троица – нa понедельник 17 июня
выходной 24 августа, День независимости – нa понедельник 26 августа
Длинные выходные в 2019 году
На Новый год будет три выходных – 30, 31 декабря и 1 января.
На Рождество тоже – с 5 по 7 января.
На Международный женский день, который выпадает на пятницу, будем отдыхать 8, 9 и 10 марта.
На Пасху – с 27 по 29 апреля.
На Троицу – 15, 16 и 17 июня.
День Конституции – с 28 по 30 июня.
День независимости – 24, 25 и 26 августа.
Покров и День защитника Украины – с 12 по 14 октября.
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