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Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 8 августа

Каким будет 8 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

Сегодняшний день не подходит для большинства созидательных дел.

Также не стоит ждать успеха и в тех делах, которые требуют дипломатических умений и спокойного восприятия чужой точки зрения.

В этот день может возникать воинственный настрой, из-за которого можно что-то разрушить, выплеснуть эмоции.

Его можно направить на четкое управленческое решение дел, а также вопросов, в которых требуется жесткий подход.

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Сегодня проявляется умственная концентрация, которую можно направить на результат.

Лучше воздержаться от активных социальных контактов, хоть день и способствует им.

Неблагоприятным считается  надевание новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий.

К слову, Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на август 2019 года для всех знаков зодиака.

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