Улучшение экономической ситуации, мир и покой – что звезды пророчат Украине в 2019 году.

Таролог Ольга Соломка в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала, что ждет украинцев в 2019 году.

Политика: Что ждет украинцев?

Украина будет продолжать двигаться в европейском направлении. Мы постепенно будем продвигаться ближе к Европе. Но не стоит полагаться на чью-то поддержку. Следует больше внимания уделять развитию собственного потенциала.

Ольга Соломка говорит:

– Нам в этом году не слишком будут помогать, большинство пути нужно преодолевать самостоятельно, без поддержки международного сообщества. И количество финансирования нам могут уменьшить, учитывая то, что мы и сами справимся. Действительно, у нас достаточно потенциала для того, чтобы не опираться на других, а самостоятельно решать свои проблемы.

Что ждет Донбасс?

Ситуация с конфликтом на Донбассе будет оставаться напряженной. Урегулирования в этом году ждать не стоит.

– Безусловно, изменения будут, но они будут постепенными, не внезапными и улучшения ситуации там придется ждать очень долго, – говорит таролог.

Что будет с экономикой?

Экономическая ситуация в стране выравнивается и улучшается. Оснований для опасений в 2019 году нет.

Что касается гривны, то здесь возможны некоторые колебания, но они будут незначительны.

– Никаких скептических и неутешительных прогнозов. Наоборот – крепнут связи, бюджет выполняется, все цели, в том числе финансовые, достигаются. Гривна, правда, может немного обесцениваться, но это чисто сезонные спекулятивные колебания, – говорит таролог Ольга Соломка.

Чего ожидать от выборов?

Едва ли не главным политическим событием 2019 года являются выборы. Ольга Соломка успокаивает. По ее словам, радикальных изменений и настроений ждать не стоит:

– Год по восточному календарю – Желтой Свиньи, а это значит, что он будет спокойным, мирным и богатым. Поэтому, несмотря на президентские и парламентские выборы, поводов для революционных изменений не будет. По моим данным, парламент может довольно существенно измениться в сторону радикализации. Придут силы, которые достаточно решительно настроены, поэтому ярких зрелищ в парламентском зале нам будет достаточно.

В целом же, тарологи и астрологи сходятся на том, что 2019 – год Желтой Свиньи – будет благоприятным для приумножения состояния и спокойной семейной жизни.

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали восточный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака.