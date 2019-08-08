День бракосочетания называют зеленой свадьбой. Ее символ – миртовые листья в венке невесты. Принято широко отмечать серебряную и золотую свадьбы как две знаменательные вехи семейной жизни. Но их намного больше…
1 год – ситцевая или марлевая свадьба
Это намек на то, что в течение первого года совместной жизни пара чрезвычайно активна в постели, что и ведет к износу ситцевого постельного белья до состояния марли. В этот день выпивают бутылку шампанского, оставленную специально со свадьбы. На празднование ситцевой свадьбы обязательно приглашаются свидетели и лучшие друзья, а также родители.
Что принято дарить: молодожены дарят друг другу ситцевые платочки, а гости – комплекты постельного белья, фартуки и подушечки в виде сердца.
2 года – бумажная свадьба
На втором году после свадьбы в семье часто появляется малыш, что влечет за собой множество реальных забот и семейная жизнь уже не кажется сотканной из одних удовольствий. Поэтому отношения становятся подобными бумаге.
Что принято дарить: весь спектр полиграфической продукции – книги, календари, фотоальбомы, блокноты.
3 года – кожаная свадьба
Считается, что за три года муж и жена научились ладить друг с другом и подстраиваться. А кожа – символ гибкости.
Что принято дарить: кожаные портмоне и кошелки, сумки и даже мебель.
4 года – льняная свадьба
Лен является символом достатка, а также прочности и долговечности. Он гораздо прочнее ситца, а значит, и отношения супругов стали более крепкими и надежными. Гости осыпают супругов конфетами и семенами льна.
Что принято дарить: льняные скатерти, полотенца, покрывала.
5 лет – деревянная свадьба
Первый серьезный юбилей. Семью со стажем в 5 лет сравнивают с деревянным домом, которому еще могут грозить пожары – семейные ссоры. Существует поверье, что дерево, посаженное супругами на 5-летний юбилей, переживет все невзгоды.
Что принято дарить: деревянные шкатулки, украшения и ложки.
6 лет – чугунная свадьба
Название связано с тем, что отношения уже прочны, однако это самый хрупкий из всех металлов. Несмотря на кажущуюся прочность, чугун вполне может дать трещину от сильного удара.
Что принято дарить: чугунные горшки и сковородки.
6,5 лет – цинковая свадьба
Название напоминает о том, что на брак, как на оцинкованную посуду, иногда нужно наводить глянец. В этот день кусочки цинка выбрасывают в окно, чтобы сохранить пыл души.
Что принято дарить: оцинкованную посуду.
7 лет – медная или шерстяная свадьба
Медь – символ семейной прочности, красоты и достатка. Это уже не чугун, но до благородного или драгоценного металла ей еще далеко. Супруги в этот день обмениваются медными монетами.
Что принято дарить: медные подсвечники, чашки, чеканку.
8 лет – жестяная свадьба
На 8-й год после свадьбы происходит обновление семейных отношений, жизнь супругов должна устроиться окончательно, они должны полностью привыкнуть друг к другу. Именно это должна символизировать новая сверкающая жесть.
Что принято дарить: кухонная утварь из жести (формы для выпечки, подносы), бытовые приборы, а также чай, конфеты в жестяных коробках.
9 лет – фаянсовая свадьба
На девятилетие совместной жизни наступают некие критические моменты, которые следует пережить, поэтому брак может легко дать трещину, как фаянс. По другой версии: семейные отношения становятся крепче, как хороший чай – и фаянсовые чашки, наполненные чаем, являются символом красоты семейных отношений.
Что принято дарить: посуда из фаянса, фарфора, хрусталя и простого стекла.
10 лет – оловянная или розовая свадьба
Название годовщины связывают с гибкостью олова – то есть, с умением супругов подстраиваться друг к другу. На торжество приглашают всех, кто был на свадьбе.
Что принято дарить: муж дарит жене 11 роз (10 красных – как символ любви и 1 белую – как символ надежды на следующее десятилетие), розы супругам также приносят все гости.
11 лет – стальная свадьба
Отношения закалились, как сталь.
Что принято дарить: посуда из нержавеющей стали.
12 лет – никелевая свадьба
Сверкание никеля указывает на необходимость освежения блеска отношений.
Что принято дарить: блестящие никелированные изделия – например, посуду.
13 лет – кружевная свадьба
На 13 году супружеской жизни необходимо особенно ценить брак, потому что он такой же тонкий, как кружево.
Что принято дарить: изделия из кружева или тонкой шерсти.
14 лет – агатовая свадьба
Агат является символом благополучия, здоровья и процветания. Брак, просуществовавший до агатовой свадьбы, можно назвать благополучным и крепким. Такому браку не страшны никакие преграды.
Что принято дарить: украшения из агата, фигурки со слоновой кости.Читайте: Заявление о разводе: куда и как подавать Брачный договор: зачем нужен и как правильно заключить Прически на свадьбу 2019: как выбрать
15 лет – стеклянная свадьба
Название свидетельствует о чистоте и ясности отношений супругов.
Что принято дарить: вазы, бокалы, салатницы из хрусталя и стекла.
18 лет – бирюзовая свадьба
Яркость бирюзы – символ окончания сложных и кризисных ситуаций, связанных с взрослением детей.
Что принято дарить: супруги обмениваются украшениями из бирюзы.
20 лет – фарфоровая свадьба
Считается, что за 20 лет вся подаренная на свадьбу посуда разбилась, а значит пора ее обновить.
Что принято дарить: чашки, тарелки, сервизы из фарфора.
25 лет – серебряная свадьба
Эта дата символизирует и драгоценный опыт, накопленный за годы совместной жизни, и посеребренные сединой виски супругов.
Что принято дарить: муж и жена обмениваются серебряными кольцами.
30 лет – жемчужная свадьба
Жемчуг является символом чистоты и безупречности отношений мужа и жены, проживших вместе 30 лет.
Что принято дарить: муж преподносит жене ожерелье из 30 жемчужин.
35 лет – коралловая свадьба
Кораллы имеют свойство быстро разрастаться и образовывать коралловые рифы. Поэтому и на коралловую свадьбу у молодоженов должна уже быть огромная семья, с множеством внуков.
Что принято дарить: украшения из красных кораллов.
40 лет – рубиновая свадьба
Символом является рубин – камень огня и любви. Его цвет – цвет крови, а значит, и отношения между супругами “кровные”.
Что принято дарить: муж и жена могут инкрустировать рубин в обручальные кольца.
45 лет – сапфировая свадьба
Годы велят подумать о здоровье, а сапфир, по поверьям, камень-целитель, придающий силы для борьбы с усталостью и болезнями. Подобно этому камню супруги должны оберегать и защищать друг друга.
Что принято дарить: изделия с сапфирами.
50 лет – золотая свадьба
Золото является символом постоянства, благородства и мудрости. Только любовь, преданность и уважение супругов помогли достичь этой даты.
Что принято дарить: в этот день очень часто старые обручальные кольца заменяют новыми. Их передают неженатым внукам и правнукам как семейную реликвию.
55 лет – изумрудная свадьба
Дети обычно устраивают праздник для стареньких родителей.
Что принято дарить: украшения с изумрудом.
60 лет – бриллиантовая свадьба
Бриллиант – как самый твердый камень. Это означает, что уже никто и ничто не в силах расторгнуть столь длительный брак.
Что принято дарить: муж дарит жене украшения с бриллиантом.
65 лет – железная свадьба
Название свадьбы в очередной раз символизирует крепость брака.
Что принято дарить: изделия из железа.
70 лет – благодатная или благодарная свадьба
В этот день супруги получают большую благодарность за то, что дали жизнь всей вашей семье.
Что принято дарить: дети и внуки дарят юбилярам все, что те пожелают.
75 лет – коронная свадьба
Название означает, что юбилей свадьбы венчает семейную жизнь.
80 лет – дубовая свадьба
Название юбилея свадьбы очевидно, ведь дуб –символ долголетия.
90 лет – гранитная свадьба
Чтобы отметить гранитную свадьбу, молодожены должны иметь богатырское здоровье.
100 лет – красная свадьба
Самая нереальная дата – это 100 лет, но она существует, а значит, есть люди, которых по праву можно назвать ветеранами супружеской жизни.
Что принято дарить: супругам приносят цветы и вещи красного цвета, а также делают праздничный стол.
Какие годовщины свадьбы не отмечаются
- 16 и 17 лет свадьбы
- 19 лет свадьбы
- 28 лет свадьбы
- 32 и 33 года
- 36 лет свадьбы
- 41-43 годовщины свадьбы
- 51-54 года свадьбы
- 56-59 годовщины свадьбы
- 61-64 свадебные годовщины
- 66-67 лет свадьбы
- 68-69 годовщины
Кстати, ранее ученые назвали главную причину распада браков.