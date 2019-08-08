День бракосочетания называют зеленой свадьбой. Ее символ – миртовые листья в венке невесты. Принято широко отмечать серебряную и золотую свадьбы как две знаменательные вехи семейной жизни. Но их намного больше…

1 год – ситцевая или марлевая свадьба

Это намек на то, что в течение первого года совместной жизни пара чрезвычайно активна в постели, что и ведет к износу ситцевого постельного белья до состояния марли. В этот день выпивают бутылку шампанского, оставленную специально со свадьбы. На празднование ситцевой свадьбы обязательно приглашаются свидетели и лучшие друзья, а также родители.

Что принято дарить: молодожены дарят друг другу ситцевые платочки, а гости – комплекты постельного белья, фартуки и подушечки в виде сердца.

2 года – бумажная свадьба

На втором году после свадьбы в семье часто появляется малыш, что влечет за собой множество реальных забот и семейная жизнь уже не кажется сотканной из одних удовольствий. Поэтому отношения становятся подобными бумаге.

Что принято дарить: весь спектр полиграфической продукции – книги, календари, фотоальбомы, блокноты.

3 года – кожаная свадьба

Считается, что за три года муж и жена научились ладить друг с другом и подстраиваться. А кожа – символ гибкости.

Что принято дарить: кожаные портмоне и кошелки, сумки и даже мебель.

4 года – льняная свадьба

Лен является символом достатка, а также прочности и долговечности. Он гораздо прочнее ситца, а значит, и отношения супругов стали более крепкими и надежными. Гости осыпают супругов конфетами и семенами льна.

Что принято дарить: льняные скатерти, полотенца, покрывала.

5 лет – деревянная свадьба

Первый серьезный юбилей. Семью со стажем в 5 лет сравнивают с деревянным домом, которому еще могут грозить пожары – семейные ссоры. Существует поверье, что дерево, посаженное супругами на 5-летний юбилей, переживет все невзгоды.

Что принято дарить: деревянные шкатулки, украшения и ложки.

6 лет – чугунная свадьба

Название связано с тем, что отношения уже прочны, однако это самый хрупкий из всех металлов. Несмотря на кажущуюся прочность, чугун вполне может дать трещину от сильного удара.

Что принято дарить: чугунные горшки и сковородки.

6,5 лет – цинковая свадьба

Название напоминает о том, что на брак, как на оцинкованную посуду, иногда нужно наводить глянец. В этот день кусочки цинка выбрасывают в окно, чтобы сохранить пыл души.

Что принято дарить: оцинкованную посуду.

7 лет – медная или шерстяная свадьба

Медь – символ семейной прочности, красоты и достатка. Это уже не чугун, но до благородного или драгоценного металла ей еще далеко. Супруги в этот день обмениваются медными монетами.

Что принято дарить: медные подсвечники, чашки, чеканку.

8 лет – жестяная свадьба

На 8-й год после свадьбы происходит обновление семейных отношений, жизнь супругов должна устроиться окончательно, они должны полностью привыкнуть друг к другу. Именно это должна символизировать новая сверкающая жесть.

Что принято дарить: кухонная утварь из жести (формы для выпечки, подносы), бытовые приборы, а также чай, конфеты в жестяных коробках.

9 лет – фаянсовая свадьба

На девятилетие совместной жизни наступают некие критические моменты, которые следует пережить, поэтому брак может легко дать трещину, как фаянс. По другой версии: семейные отношения становятся крепче, как хороший чай – и фаянсовые чашки, наполненные чаем, являются символом красоты семейных отношений.

Что принято дарить: посуда из фаянса, фарфора, хрусталя и простого стекла.

10 лет – оловянная или розовая свадьба

Название годовщины связывают с гибкостью олова – то есть, с умением супругов подстраиваться друг к другу. На торжество приглашают всех, кто был на свадьбе.

Что принято дарить: муж дарит жене 11 роз (10 красных – как символ любви и 1 белую – как символ надежды на следующее десятилетие), розы супругам также приносят все гости.

11 лет – стальная свадьба

Отношения закалились, как сталь.

Что принято дарить: посуда из нержавеющей стали.

12 лет – никелевая свадьба

Сверкание никеля указывает на необходимость освежения блеска отношений.

Что принято дарить: блестящие никелированные изделия – например, посуду.

13 лет – кружевная свадьба

На 13 году супружеской жизни необходимо особенно ценить брак, потому что он такой же тонкий, как кружево.

Что принято дарить: изделия из кружева или тонкой шерсти.

14 лет – агатовая свадьба

Агат является символом благополучия, здоровья и процветания. Брак, просуществовавший до агатовой свадьбы, можно назвать благополучным и крепким. Такому браку не страшны никакие преграды.

Что принято дарить: украшения из агата, фигурки со слоновой кости.

15 лет – стеклянная свадьба

Название свидетельствует о чистоте и ясности отношений супругов.

Что принято дарить: вазы, бокалы, салатницы из хрусталя и стекла.

18 лет – бирюзовая свадьба

Яркость бирюзы – символ окончания сложных и кризисных ситуаций, связанных с взрослением детей.

Что принято дарить: супруги обмениваются украшениями из бирюзы.

20 лет – фарфоровая свадьба

Считается, что за 20 лет вся подаренная на свадьбу посуда разбилась, а значит пора ее обновить.

Что принято дарить: чашки, тарелки, сервизы из фарфора.

25 лет – серебряная свадьба

Эта дата символизирует и драгоценный опыт, накопленный за годы совместной жизни, и посеребренные сединой виски супругов.

Что принято дарить: муж и жена обмениваются серебряными кольцами.

30 лет – жемчужная свадьба

Жемчуг является символом чистоты и безупречности отношений мужа и жены, проживших вместе 30 лет.

Что принято дарить: муж преподносит жене ожерелье из 30 жемчужин.

35 лет – коралловая свадьба

Кораллы имеют свойство быстро разрастаться и образовывать коралловые рифы. Поэтому и на коралловую свадьбу у молодоженов должна уже быть огромная семья, с множеством внуков.

Что принято дарить: украшения из красных кораллов.

40 лет – рубиновая свадьба

Символом является рубин – камень огня и любви. Его цвет – цвет крови, а значит, и отношения между супругами “кровные”.

Что принято дарить: муж и жена могут инкрустировать рубин в обручальные кольца.

45 лет – сапфировая свадьба

Годы велят подумать о здоровье, а сапфир, по поверьям, камень-целитель, придающий силы для борьбы с усталостью и болезнями. Подобно этому камню супруги должны оберегать и защищать друг друга.

Что принято дарить: изделия с сапфирами.

50 лет – золотая свадьба

Золото является символом постоянства, благородства и мудрости. Только любовь, преданность и уважение супругов помогли достичь этой даты.

Что принято дарить: в этот день очень часто старые обручальные кольца заменяют новыми. Их передают неженатым внукам и правнукам как семейную реликвию.

55 лет – изумрудная свадьба

Дети обычно устраивают праздник для стареньких родителей.

Что принято дарить: украшения с изумрудом.

60 лет – бриллиантовая свадьба

Бриллиант – как самый твердый камень. Это означает, что уже никто и ничто не в силах расторгнуть столь длительный брак.

Что принято дарить: муж дарит жене украшения с бриллиантом.

65 лет – железная свадьба

Название свадьбы в очередной раз символизирует крепость брака.

Что принято дарить: изделия из железа.

70 лет – благодатная или благодарная свадьба

В этот день супруги получают большую благодарность за то, что дали жизнь всей вашей семье.

Что принято дарить: дети и внуки дарят юбилярам все, что те пожелают.

75 лет – коронная свадьба

Название означает, что юбилей свадьбы венчает семейную жизнь.

80 лет – дубовая свадьба

Название юбилея свадьбы очевидно, ведь дуб –символ долголетия.

90 лет – гранитная свадьба

Чтобы отметить гранитную свадьбу, молодожены должны иметь богатырское здоровье.

100 лет – красная свадьба

Самая нереальная дата – это 100 лет, но она существует, а значит, есть люди, которых по праву можно назвать ветеранами супружеской жизни.

Что принято дарить: супругам приносят цветы и вещи красного цвета, а также делают праздничный стол.

Какие годовщины свадьбы не отмечаются

16 и 17 лет свадьбы

19 лет свадьбы

28 лет свадьбы

32 и 33 года

36 лет свадьбы

41-43 годовщины свадьбы

51-54 года свадьбы

56-59 годовщины свадьбы

61-64 свадебные годовщины

66-67 лет свадьбы

68-69 годовщины

Кстати, ранее ученые назвали главную причину распада браков.