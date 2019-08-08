В Международный день альпинизма Факты ICTV расскажут, почему людей так тянет покорять вершины и как поездка в горы может повлиять на жизнь.

8 августа в мире отмечается Международный день альпинизма или День альпиниста. В этот праздник журналистка Фактов ICTV решила напомнить преимущества походов в горы.

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Когда-то давно, около 10 лет назад, я впервые попала в Карпаты и поняла, что это мое. Я не знаю, что именно меня тогда так привлекло, но та поездка осталась в памяти на долгие годы. Поэтому со временем я начала профессионально заниматься туризмом, в частности походами.

Больше о том, как провести отпуск в горах и не только, узнавайте в спецпроекте Фактов ICTV.

Даже не смотря на достаточный опыт в этой сфере, я до сих пор не могу ответить на главный вопрос, почему я этим занимаюсь. И вы не подумайте, я такая не одна. На самом деле, многие люди так же не могут дать конкретного ответа.

И все же, попробую выделить несколько основных причин, почему все-таки стоит хотя бы раз в жизни сходить в горы.

Невероятная природа

Пожалуй, это самая ожидаемая причина, которую вы могли бы здесь увидеть. Но так оно, собственно, и есть. Горные пейзажи – непревзойденные. Вы только представьте: тихий спокойный, немного мистический лес с десятками оттенков зеленого и не только, высокие каменные горы, бескрайние просторы, облака прямо над головой, только протяни руку и коснись чего-то неземного. И это я сейчас в прямом смысле.

Чуть позже облака расступаются и на горизонте появляются маленькие домики. Всегда удивляюсь, как они так крепко ухватились в землю на склоне и не отпускают ее, как люди ежедневно добираются до своих домов, и как гармонично это все дополняет общую картину.

Переводишь взгляд в сторону и видишь небольшое озеро. Это маленькое голубое пятно дает глазам отдохнуть от просмотра полной палитры зеленого цвета.

И все, чего тебе хочется – взять в руки чашку горячего чая, удобно устроиться на прохладной земле и просто смотреть далеко-далеко за горизонт.

Впечатляют масштабы. На самом деле впечатляют. Ты видишь горы, горы, и снова горы. И они бесконечные, и такие разные. Можно часами изучать каждый холм и каждый кустик на нем. В такие моменты понимаешь, в какой красивой стране ты живешь. А от мысли, что это все твое, родное, на душе становится как-то по-особенному тепло и радостно. И вот, казалось бы, человек просто сидит на коврике и смотрит куда-то, даже ни с кем не разговаривая, однако, именно в тот момент его переполняют такие эмоции, которые не всегда способны вызвать живые существа.

И какой бы качественной не была фотография, она не передаст на 100% всего того, что можно увидеть собственными глазами.

Анализ возможностей и перезагрузка сознания

Говорят, что горы не терпят слабаков. Да, это правда. И речь идет не только о физической подготовке, но и о силе духа человека.

Горы – это место быстрых решений, холодного ума, решимости и готовности выдержать любой удар.

Первое, с чем встречается путешественник – стихия. Погода в Карпатах, она девушка, которая не знает, что надеть на свидание, потому стоит перед зеркалом и примеряет все! А зеркало – это ты.

Ты можешь идти под палящим солнцем в сопровождении утреннего пения птиц, а уже через несколько минут они замолкнут и ты окажешься в эпицентре грозы. Молнии, одна за другой будут рассекать небо, а гром будет такой, как-будто за спиной только что упала скала. И все, что тебе остается – это просто ждать и надеяться, что ни одна из молний не попадет в тебя. А самое ужасное в такой ситуации – это то, что ты ничего не можешь сделать. Перед природой у тебя связаны руки.

В такие моменты ты особенно начинаешь ценить жизнь. Все остальное отходит на второй план, а единственное, на что ты способен – анализировать свои ошибки. Ты осознаешь вещи, о которых раньше было даже страшно подумать, и понимаешь, что все проблемы на самом деле сидят в голове.

Ты столько раз говорил слово “Нет”, не задумываясь о том, что другого шанса больше может и не быть. Тогда наступает переоценка ценностей. Ты освобождаешь свой мозг от лишнего и акцентирует внимание на действительно важных аспектах.

Тебе кажется, что уже прошла целая вечность и вся жизнь промелькнула перед глазами. А по факту прошло всего несколько минут и игривые лучики солнца снова появляются на небе.

Ты продолжаешь идти дальше, но уже совсем другим человеком. Возможно, именно такой дождь был нужен, чтобы убрать тяжелую грязь, что так прочно въелась в сознание.

Попав в горы, люди часто удивляются способностям и качествам, которые у них проявляются. За вторым дыханием открывается и третье, и четвертое. На самом деле мы способны на гораздо больше, чем мы думаем.

Горы – как наркотик

С каждым новым приездом в горы ты осознаешь, что становишься зависимым от них. Они манят, они захватывают, берут в плен и извлекают тебя из реальной жизни. Ты, как-будто, погружаешься в странный вымышленный мир. Попадаешь в сказку, где становишься главным героем. Только ты и горы. И никто не вмешивается.

Каждый раз я думаю о том, чтобы остановиться и вернуться к нормальной жизни, но только вижу знакомую местность на фото или краем уха слышу разговоры о горах, как снова покупаю билеты и собираюсь в очередное путешествие.

Горы – это настоящая зависимость, от которой невозможно избавиться. Они отнимают у тебя все силы, обменивая их на безумные эмоции. Они открывают сознание и обнажают самые искренние чувства. Это как стриптиз, только духовный.

Если друг оказался вдруг

Походы – это прекрасная возможность сплотить коллектив. В последнее время все больше компаний практикуют тимбилдинг именно в горах.

Если вы хотите проверить на прочность дружеские или любые другие отношения, горы – лучшее место для этого. Бывают такие ситуации, после которых просто невозможно остаться обычными знакомыми. И это именно тот случай. Вы открываетесь друг другу, показывая себя настоящего, делаете вещи, для которых раньше не хватало толчка.

Люди, которые вместе прошли через испытание, начинают лучше понимать друг друга. А благодаря новым проявленным качествам и эмоциям, укрепляется и восприятие своих коллег по несчастью

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Вырубка лесов

За последние годы леса в Украине сократились на 11%. Браконьеры вырубают минимум три миллиона кубометров древесины в год! А это около 20% от общего объема производства в стране.

За 4 года в Карпатах уничтожили территорию, общая площадь которой равна размеру 111 футбольных полей!

И такая массовая вырубка леса – не только эстетическая проблема. Благодаря корневой системе, деревья на склоне впитывают в себя влагу. За счет этого вся вода при потеплении не выпускается в реки, а снег начинает таять только в мае. Это и спасает ближайшие населенные пункты от весенних паводков.

Зеленые легкие Европы постепенно теряют свой статус и можно просто не успеть увидеть их во всей красе.

Поэтому, если вы уже достаточно наполнились решимостью, то скорей собирайте компанию, покупайте билеты и спешите в незабываемое путешествие, которое изменит жизнь. Поверьте, равнодушным не останется никто!

Напомним, Факты ICTV советовали, чем заняться в жемчужине украинских Карпат – городе Яремче.

Фото: Анастасия Дячкина

Анастасия Дячкина