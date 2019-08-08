Существует несколько простых способов, которые помогут быстро и легко устранить неприятный запах в домашних условиях.

Неприятный запах в квартире

Решить проблему помогут лимон и апельсин. Достаточно отделить от цитрусовых кожуру, положить ее на конфорку и зажечь огонь. Через несколько минут кухня наполнится приятным цитрусовым ароматом.

Неприятный запах из кроссовок

Избавиться от него можно с помощью перекиси водорода и соды, салфеток и ватных дисков. Ватным диском, смоченным в перекиси, необходимо протереть кроссовки изнутри. После – насыпать на салфетку соду и поставить ее в каждый кроссовок. В таком состоянии оставить обувь на несколько часов. Неприятный запах не исчезает полностью, однако ощутимо уменьшится.

Неприятный запах на руках

Часто после приготовления обеда на руках остается неприятный запах, избавиться от которого поможет соль. Достаточно щедро насыпать ее на руки, сильно потереть и смыть. Процедура быстрая и одновременно очень действенная.

Неприятный запах в холодильнике

Устранить запах с холодильнике помогут лимон и ватные диски. Достаточно выдавить сок лимона на ватный диск и разложить его на полках. Через некоторое время неприятный аромат действительно исчезнет.

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