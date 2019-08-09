11 августа в Украине будут отмечать День строителя. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с праздником.

День строителя в Украине в этом году будут отмечать 11 августа.

Празднуется он ежегодно с 1993 года, когда второй президент Украины Леонид Кучма своим указом постановил отмечать День строителя во второе воскресенье августа.

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Факты ICTV собрали лучшие стихи и прозу, чтобы вы могли поздравить знакомых строителей с профессиональным днем.

Я хочу поздравить вас

С днем строителя сейчас!

Чтоб финансов было море

Вам дворцы желаем строить,

И здоровья вам, и сил,

Чтоб цемент полегче был,

Настроение пускай

Хлещет прямо через край

И в работе помогает,

Всех на стройке развлекает!

А еще как в доброй сказке

Вам желаем крепкой каски,

Чтобы все было отлично

Каждый день, круглогодично!

***

Второго августа затихли стройки… Остановились все строительные работы страны… А все потому, что строители не успевают отвечать на поздравления и пожелания! Так пускай же им всегда и на все хватает времени и сил. Пусть их ценят по заслугам и всегда дают простор для качественной работы! С Днем строителя!

***

Если ваш дом все еще держится и даже ни капли не накренился, то его строил именно этот человек! Никому другому не под силу это мастерство. Пусть же его голова всегда будет наполнена новыми профессиональными идеями и задумками, а руки сохраняют ловкость и твердость движений! С профессиональным праздником, супер строитель!

***

Наш строитель — бравый воин,

Он при виде молотка,

Словно мумия, спокоен.

Как ударит им слегка —

Двадцать пять больших гвоздей

В миг забитые по шляпки

В двадцать пять стальных дверей.

Только скажет: все в порядке!

Отгуляет этот праздник,

За большим таким столом,

А назавтра наш проказник

Возведет на Марсе дом.

***

Ты – самый лучший на земле прораб,

Мы повторяем это неустанно.

У твоих строек впечатляющий масштаб,

Ты весь работе отдаешься постоянно.

Работа радость пусть приносит каждый день,

Друзья все от души тебе желают,

А равнодушие, тоска, печаль и лень

Твой дом уютный никогда не посещают.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь праздников на август.