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Гороскоп на День независимости 24 августа

Каким будет День независимости, 24 августа, с точки зрения астрологии – в эксклюзивном гороскопе на Фактах ICTV.

Гороскоп на День независимости 24 августа

Что сулит украинцам главный государственный праздник страны – День независимости, рассказала астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Характеристика дня

24 августа произойдет важное астрологическое событие –  Венера соединится с Марсом в знаке зодиака Дева. Венера отвечает за женственность, а Марс – за воинственность. Встреча  этих двух планет приносит  нам  необычную энергию. В это время женские и мужские силы будут находиться в равновесии, что способствует сближению партнеров.

Что стоит делать

В этот день общение будет складываться непринужденно, хороший день для гостей.

Это отличное время для того, чтобы пересмотреть свою жизнь, взглянуть на нее как бы со стороны. Люди сейчас  меньше склонны к  переменам, они тяготят к стабильности и  порядку.

Сейчас хорошо будет протекать работа с информацией, будет повышаться способность к обучению, к любым интеллектуальным занятиям.

Появится возможность записаться на курсы, о которых давно думали. Вы будете все успевать, есть шанс легко справиться с кучей мелких текущих проблем.

Хорошо заняться куплей-продажей, 24 августа для этого подходящее время. Удачно будут складываться короткие деловые поездки.

Табу дня

24 августа не стоит принимать важные решения.

Есть вероятность стать жертвой мошенников либо попасть в неприятную ситуацию, потерять билеты или документы. Не стоит отправляться в дальнюю дорогу.

К слову, ранее мы публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на август 2019.

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