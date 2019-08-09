Каким будет 9 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

В целом день благоприятен для большинства созидательных дел. Особенно могут удаваться взаимодействия в группах, социальные контакты.

Подойдет любой вид деятельности, но стоит помнить, что конфликты и агрессия могут сыграть весьма злую шутку.

На эмоциональном плане есть вероятность раздражительности.

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Но если не идти против своих желаний и отключить позицию “надо”, если больше полагаться на свои ощущения, то день может быть весьма удачным на события и взаимоотношения.

Любые дела, связанные с творчеством, будут наполнять и приносить удовлетворение.

Сегодня могут быть интересны вопросы, связанные с чем-то необычным, оккультным, запредельным, можно поизучать что-то из этой области, если есть интерес.

Благоприятно: начало поездок и путешествий.

Неблагоприятно: подстригание ногтей.

Ранее Факты ICTV публиковали эксклюзивный гороскоп на август 2019 года для всех знаков зодиака.