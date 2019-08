CEO компании Ричард Ю начал конференцию и рассказали про ситуацию на рынке операционных систем. По его словам, в мире есть огромное количество девайсов, которые необходимо объединить в одну экосистему.

Это большая проблема, потому что устройства работают под управлением разных ОС. Возникают вопросы с производительностью, быстродействием, безопасностью.

Как отметил Ричард Ю, все эти проблемы призвана решить собственная операционная система Huawei — HarmonyOS. Название выбрано именно такое, потому что платформа должна привнести в мир больше гармонии.

For the first time, #HarmonyOS will have a verified TEE (Trusted Execution Environment). Improving connected security across multiple smart devices in a connected all-scenario world #HDC2019pic.twitter.com/o1TF54Hjkc

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019