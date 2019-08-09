Компания Huawei представила на HDC 2019 свою фирменную операционную систему HarmonyOS.

Huawei проводит большую конференцию Huawei Developers Conference 2019, где сосредоточено много производителей электроники, включая кампус Huawei.

CEO компании Ричард Ю начал конференцию и рассказали про ситуацию на рынке операционных систем. По его словам, в мире есть огромное количество девайсов, которые необходимо объединить в одну экосистему.

Это большая проблема, потому что устройства работают под управлением разных ОС. Возникают вопросы с производительностью, быстродействием, безопасностью.

Как отметил Ричард Ю, все эти проблемы призвана решить собственная операционная система Huawei — HarmonyOS. Название выбрано именно такое, потому что платформа должна привнести в мир больше гармонии.

For the first time, #HarmonyOS will have a verified TEE (Trusted Execution Environment). Improving connected security across multiple smart devices in a connected all-scenario world #HDC2019pic.twitter.com/o1TF54Hjkc — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 9, 2019

Особое внимание во время презентации Huawei уделила безопасности. Новая архитектура обеспечивает отдельную защиту для каждого модуля — интерфейса, памяти, чипа и так далее. В остальных ОС используется одна система защиты для всех модулей.

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HarmonyOS можно спокойно использовать в самых требовательных к безопасности областях, включая аэрокосмическую.

Приложения, написанные для HarmonyOS, будут запускаться на всех типах устройства.

Написанная для ноутбука программа автоматически адаптируется для работы на умных часах. Кроме того, писать код для приложений можно практически на любом популярном языке программирования.

Глава Huawei заявил, что HarmonyOS легко и быстро способна заменить Android, однако разработчики вроде как хотят доработать платформу.

Напомним, Министерство торговли США внесло продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.