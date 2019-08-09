9 августа праздник Пантелеймона, который отмечают ежегодно в разное время. В этот день во всех храмах вспоминают святого, молясь о выздоровлении тяжелых больных.

Праздник Пантелеймона отмечают 9 августа. Православная церковь чтит великомученика и целителя Пантелеймона.

Что нельзя делать в праздник Пантелеймона

В этот день не принято работать в поле, потому что молния может сжечь урожай, или даже самого “нарушителя”. Даже второе название праздника – Палий.

Лениться в праздник Пантелеймона не принято: свою работу следует выполнять с особой тщательностью.

Нельзя равнодушно проходить мимо чужой беды: святой Пантелеймон помогал всякому – и нищему, и преступнику в тюрьме. Считается, что равнодушие к чужой беде в этот день приведет к наказанию святого.

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Что можно делать в праздник Пантелеймона

В этот день принято святить первые колосья – а потом целый год хранить их в доме. Если человек болеет, то колосья прикладывались к больному месту. Также в старину именно на Пантелеймона начинали сбор лечебных трав.

Так как ранее именно к этому празднику поспевала капуста, то на Пантелеймона было принято срезать первый кочан и печь пироги с капустой. А потом пирогами угощали всех.

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