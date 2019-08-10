Каким будет 10 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Сегодня день благоприятен для уединения. Желательно в делах опираться на дисциплину, выполнение обязанностей. Также может возникать интерес к делам, которые требуют контроля, решения важных вопросов.

Рекомендуется уделить внимание пожилым людям.

Желание поставить свое эго на первое место сегодня не лучшим способом может сказаться на взаимоотношениях.

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Сегодня ваши близкие могут вести себя довольно резко, эмоционально и бесцеремонно. Это следует учесть при общении.

Ближе к 20.00 день может быть достаточно эмоциональным. Есть вероятность резких реакций на общение, или то, что происходит. Лучше на это время запланировать то, что вас наполняет и успокаивает.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на август 2019.