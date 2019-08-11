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Cyberverse: Huawei представила платформу смешанной реальности

Компания Huawei представила платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse.

Cyberverse: Huawei представила платформу смешанной реальности

Китайская компания Huawei представила платформу сервисов виртуальной и дополненной реальности Сyberverse.

Она помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.

– Cyberverse – это новый мир, дополненный новыми знаниями об окружающей среде, – отметил эксперт по стратегии Huawei Вэй Луо.

Человек может приводить камеру телефона на здания в кампусе компании Huawei в Дунгуань и видеть всю информацию о маршруте, номера зданий, свободные помещения для проведения встреч и даже играть в казуальные игры.

Технология способна в целом изменить подход к развитию многих областей. Она может быть использована в туризме, когда при наведении на ту или иную область путешественник будет видеть информацию о музеях или скульптурах.

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Это может быть также полезно во время покупок. Не заходя в магазин, человек сможет видеть данные о характеристиках товара, его стоимости и наличии размеров, при посещении больниц, вокзалов, аэропортов.

Сервисы платформы могут быть интегрированы в различные сторонние приложения.

Напомним, компания Huawei представила на HDC 2019 свою фирменную операционную систему HarmonyOS.

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