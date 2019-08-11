PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

День строителя: лучшие поздравления с праздником

11 августа в Украине отмечается День строителя. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с праздником.

поздравления с днем строителя

День строителя в Украине в этом году будут отмечают 11 августа.

Празднуется он ежегодно с 1993 года, когда второй президент Украины Леонид Кучма своим указом постановил отмечать День строителя во второе воскресенье августа.

Читайте: Куда пойти на День независимости: афиша мероприятий

Факты ICTV собрали лучшие стихи и прозу, чтобы вы могли поздравить знакомых строителей с профессиональным днем.

Я хочу поздравить вас
С днем строителя сейчас!
Чтоб финансов было море
Вам дворцы желаем строить,

И здоровья вам, и сил,
Чтоб цемент полегче был,
Настроение пускай
Хлещет прямо через край

И в работе помогает,
Всех на стройке развлекает!
А еще как в доброй сказке
Вам желаем крепкой каски,

Чтобы все было отлично
Каждый день, круглогодично!

***

Второго августа затихли стройки… Остановились все строительные работы страны… А все потому, что строители не успевают отвечать на поздравления и пожелания! Так пускай же им всегда и на все хватает времени и сил. Пусть их ценят по заслугам и всегда дают простор для качественной работы! С Днем строителя!

***

Если ваш дом все еще держится и даже ни капли не накренился, то его строил именно этот человек! Никому другому не под силу это мастерство. Пусть же его голова всегда будет наполнена новыми профессиональными идеями и задумками, а руки сохраняют ловкость и твердость движений! С профессиональным праздником, супер строитель!

***

Наш строитель — бравый воин,
Он при виде молотка,
Словно мумия, спокоен.
Как ударит им слегка —

Двадцать пять больших гвоздей
В миг забитые по шляпки
В двадцать пять стальных дверей.
Только скажет: все в порядке!

Отгуляет этот праздник,
За большим таким столом,
А назавтра наш проказник
Возведет на Марсе дом.

***

Ты – самый лучший на земле прораб,
Мы повторяем это неустанно.
У твоих строек впечатляющий масштаб,
Ты весь работе отдаешься постоянно.

Работа радость пусть приносит каждый день,
Друзья все от души тебе желают,
А равнодушие, тоска, печаль и лень
Твой дом уютный никогда не посещают.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь праздников на август.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка