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Гороскоп на сегодня, 11 августа

Каким будет 11 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

День способствует духовному развитию, для этого подходят любые удобные действия и мероприятия, например такие, как посещение храмов, разные практики.

Хорошо заниматься самосозерцанием. Будут удаваться изучение и исследования в оккультном, например в области астрологии, можно начать разбираться в какой-либо сфере, постигать истину.

С точки зрения эмоционального фона день, скорее, может показаться слегка напряженным. Удовлетворение может прийти от динамичных, активных действий и поступков.

Занятия творчеством, особенно такие как пение или ораторское мастерство, также могут принести результаты. Но временами уныние и растерянность могут приходить. В этом случае важно успокоиться и делать то, что хочется. Сегодня есть все шансы услышать свою интуицию, если не вовлекаться в эмоции чересчур.

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Для важных начинаний день не особо подходящий. Энергии дня больше направлены на активный отдых, чем на пассивные рутинные занятия.

Благоприятно: начало поездок и путешествий.

Неблагоприятно: брать и давать деньги в долг.

К слову, детальный гороскоп на август для Фактов ICTV составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

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