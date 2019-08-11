Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа 2019 года для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

На этой неделе Юпитер и Уран меняют фазы движения (на прошлой неделе эти планеты были стационарны). Юпитер в знаке Стрельца возвращается в директное движение, а значит, все социальные вопросы будут решаться быстрее. Овнам, Львам и Стрельцам сопутствует везение в тех делах, в которых задействован административный ресурс. Уран, планета неожиданностей и обновлений, переходит в ретроградное движение – предлагает остановиться, подумать, собраться и вступить в новый цикл. Уран будет направлять поток новизны и преобразований в привычную жизнь, давая возможность увидеть новые грани индивидуальных возможностей. Сейчас особенно значимы эти вопросы для Тельцов, Львов и Водолеев.

Гороскоп для Овнов

Вы почувствуете себя увереннее, так как ваши усилия не пропадают даром. Но вот переубедить вас в чем-то становится трудно. Вы заметны, привлекаете внимание людей, вплотную приближаетесь к целям. Самореклама окажется эффективной, как и попытки обратить себе на пользу ресурсы других людей. Но если вам свойственна пассивность и приступы лени, то вряд ли в этот период получите желаемый результат.

Гороскоп для Тельцов

В этот благоприятный период вас ожидают успех в разных делах, личных взаимоотношениях и исполнение надежд. Если в отношения закралась напряженность, то эти аспекты разряжают обстановку, сглаживают крайности. Наблюдается творческий подъем, потребность в красоте направляет вас на выставки, а желание общения – на презентации. Хорошее время для поиска новых связей или отдыха в кругу друзей.

Гороскоп для Близнецов

Хорошее время для людей творческих и для тех, чья деятельность связана с общением. Активизируются связи, вы получаете информацию, которая может быть полезна не только вам. Получаете возможность оказаться в центре внимания, что поможет добиться решения важных дел. Если вы сумеете удержать подольше внимание слушателей, то сможете перейти на более высокий социальный уровень или повысить стоимость своих услуг.

Гороскоп для Раков

Трудности в общении и контактах, эмоциональная зажатость или подавление эмоций. Поиск смысла жизни, стремление во всем разобраться. Возникает потребность в мудром совете. Концентрируете свое внимание на самых серьезных проблемах. Происходит активизация памяти, вы склонны к строгому анализу событий. Переоценка ценностей, вам важно обрести внутренний стержень, убедиться в своей правоте.

Гороскоп для Львов

Споры, которые могут возникать в эти дни, имеют в своей основе желание показать свой уровень знаний и эрудиции, каким-либо способом выделиться из коллектива. В эти дни вы способны произвести выгодное впечатление на окружающих, вас часто ставят в пример. Вы реагируете на публикации в источниках массовой информации и стараетесь обосновывать свои выводы, тем самым зарабатываете себе бонусы.

Гороскоп для Дев

Пришло время трансформировать ваши знания в устойчивую конструкцию – реализовать проект, запустить предприятие. Системная и методичная работа приведет к желаемому результату. Вы быстро и четко планируете, строите стратегии, успешно прогнозируете, если в этом есть потребность. Хороший период для рекламы, публикаций, заявления о себе, демонстрации своих талантов.

Гороскоп для Весов

Появляются возможности и внутренняя потребность в социализации и развитии своего эстетического восприятия. В процессе реализации своих целей вам придется столкнуться с обстоятельствами, которые будут дружественными, но все же потребуют определенного подхода к партнерам и взаимной адаптации. Вы учитесь правильно направлять свою волю на реализацию желаний и согласовывать их с внешними обстоятельствами.

Гороскоп для Скорпионов

Неблагоприятный период для решения проблем партнерских или семейных отношений, а также взаимоотношений с детьми. Отложите заключение сделок или проворачивание финансовых операций. Стычки с начальством могут испортить карьеру. Рабочая неделя сопровождается ссорами и недовольством, различными затруднениями и препятствиями. Тем не менее, если вам удастся усмирить себя, то можете добиться достойных результатов.

Гороскоп для Стрельца

Вы приобретаете более полное ощущение собственной значимости и уникальности. Обстоятельства складываются в вашу пользу, события благоприятно отразятся на вашей репутации. Окружающие люди помогут вам в достижении личных целей. Начальство или те, кто оказывает влияние на вашу жизнь будут склонны поддержать вас – это шанс продемонстрировать свои возможности и получить одобрение.

Гороскоп для Козерогов

Много ответственных дел, важных решений, встреч. Возможно, вы почувствуете всю тяжесть бремени руководства. Придется решать особенно сложные задачки. Именно сейчас может возникнуть необходимость долговременного планирования, постановки весьма отдаленных целей и разработки этапов их достижения. Период неблагоприятен для любых начинаний, кроме дел, рассчитанных на длительную перспективу.

Гороскоп для Водолеев

Необычная, активная неделя – у вас дух захватывает от восторга или от изумления. Для кого-то эти дни будут полны сумбура, досадных казусов и нештатных ситуаций, а кто-то сумеет по достоинству оценить всю неординарность происходящего вокруг. Главное – ничему не удивляться, а делать вид, что так оно и должно быть. Это шанс отбросить надоевшие условности и вволю повеселиться. Сейчас наибольшего успеха можно достичь, действуя спонтанно и неожиданно.

Гороскоп для Рыб

Вы становитесь впечатлительными, немного рассеянными и словно бы живущими в параллельной реальности. Сейчас гораздо легче приспосабливаться к ситуации, чем что-либо менять. Это сказывается на всех сферах жизни, не исключая и финансовую: активность снижается, появляется желание переложить решение важных вопросов на кого-то другого. Зато люди, приобщенные к искусству, а также те, кто обладает достаточной мерой чувствительности, будут себя ощущать вполне удовлетворенными.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на август 2019.