Какие праздники будут в августе 2019 года – в материале Фактов ICTV.

В августе 2019 года в Украине будет только один государственный праздник – День независимости, поэтому украинцев ожидает дополнительный выходной.

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В Украине День независимости празднуют в субботу, 24 августа, поэтому понедельник, 26 августа, также будет выходным.

Праздники в августе:

1 августа – День инкассатора

2 августа – День аэромобильных войск

2 августа – Праздник Ильи Пророка

2 августа -Международный день Холокоста ромов (цыган) – Параимосу

2 августа -Международный день пива

3 августа – Всемирный День арбуза

4 августа – День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины

5 августа – Международный день светофора

6 августа – Преображение Господне у западных христиан

6 августа – Всемирный день борьбы за запрет ядерного оружия

7 августа – Международный день офтальмологии

7 августа – Международный день альпинизма

7 августа – Всемирный день кошек

8 августа – День войск связи Вооруженных Сил Украины

9 августа – Международный день коренных народов мира

11 августа – День строителя

11 августа – День святой Клары, покровительницы телевидения

11 августа – День строителя

11 августа – День работников ветеринарной медицины

12 августа – Международный день молодежи

13 августа – Международный день левши

15 августа – День археолога

19 августа – Преображение Господне. Яблочный Спас

19 августа – Всемирный день гуманитарной помощи

19 августа – Всемирный день фотографии

19 августа – День пасечника

21 августа – Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

22 августа – День памяти сотрудников МВД Украины, погибших при исполнении служебных обязанностей

22 августа – Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений

23 августа – День Государственного Флага Украины

23 августа – Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма

23 августа – Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации

24 августа – День Независимости Украины

25 августа – День шахтера

30 августа – Международный день жертв насильственных исчезновений

31 августа – День авиации Украины

31 августа – День дальнобойщика

Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.