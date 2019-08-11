24 августа украинцы 28-й раз празднуют День независимости Украины. Куда пойти в этот день – расскажут Факты ICTV.

День независимости Украины 2019 пройдет в новом формате. В этом году в центре Киева не будет традиционного парада. Его заменит Шествие достоинства.

9.30 – утро 24 августа начнется в память героев, отдавших жизнь, защищая свободу и независимость страны. Церемония будет возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни.

Участие в памятном мероприятии примут президент Украины Владимир Зеленский с семьей, родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети.

В рамках празднования на главной площади страны также состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые исполнят оркестры и известные музыканты.

В 11.00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов, но сообщается, что ветераны хотят пройти шествием в 9 утра.

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Факты ICTV собрали мероприятия ко Дню независимости.

Выставка цветов ко Дню независимости Спортивная гордость Украины

Певческое поле

24 августа, 10.00

Вход свободный

На наиболее цветочной локации столицы Певческом поле откроется традиционная выставка цветов ко Дню независимости, которая будет посвящена топ-спортсменам, которые прославили Украину на весь мир и являются гордостью нации.

Главными героями цветочных инсталляций станут выдающиеся украинские спортсмены, среди которых: братья Кличко, Ольга Харлан, Яна Клочкова, Лилия Подкопаева, Андрей Шевченко, Сергей Бубка, Валерий Лобановский, Оксана Баюл.

Забег в вышиванках

Русановская набережная

24 августа, 8.00

Стоимость: 450 грн

Забег в вышиванках – яркий патриотический и семейный праздник, праздник единства.

К участию в забеге на дистанции 100 м допускаются все желающие от двух лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья для участия в данном забеге. Медицинская справка не обязательна.

Классик пикник. Украинская поэма

Национальный музей истории Украины

24 августа, 19.00

Вход свободный

В День независимости Украины, на площадке возле Национального музея истории Украины состоится концерт Классик пикник. Украинская поэма.

Национальный ансамбль солистов Киевская камерата под управлением Валерия Матюхина исполнит музыку украинских композиторов.

В программе произведения композиторов: Евгения Станковича, Дмитрия Бортнянского, Рейнгольда Глиэра, Ивана Карабица, Виктории Полевой.

Le Coeur

Caribbean Club

24 августа, с 19.00

Стоимость: 150 – 350 грн

Билеты можно приобрести тут

Группа, отрабатывая свое мастерство, преодолела десятки тысяч километров, сотни концертов, мощнейшие украинские фестивали и Х-фактор.

Она соединила различные жанры музыки и людей с разных континентов.

Харизматичные рокеры Украины готовы представить свой новый альбом в День независимости Украины.

Арбузный фестиваль в Парке культуры

Город Львов, Парк культуры и отдыха им. Богдана Хмельницкого

24 августа, 14.00

Вход – один арбуз

Интересный и необычный фестиваль ко Дню независимости.

Организаторы обещают арбузные конкурсы и развлечения, креативные мастер-классы, выступления музыкальных и танцевальных групп и вкусности от вегги-кафе GREEN.

– Никаких концептов, просто целый день фана и арбузообъедания! – добавили организаторы.

ONUKA

Город Львов, FESTrepublic.club

24 августа, 19.00

Стоимость: 350 грн

Купить билеты можно здесь

ONUKA – украинская электронная музыкальная группа. Музыканты исполняют песни на украинском и английском языках.

Автором текстов и вокалисткой является харизматичная Ната Жижченко.

На концерте музыканты порадуют как новыми композициями, так и известными хитами.

Олег Винник

Город Львов, Арена Львов

24 августа, 20.00

Стоимость: 400 – 1 000 грн

Купить билеты можно здесь

Музыкант посетит Львов с концертной программой Роксолана.

Винник подарит поклонникам не только легендарные хиты, но и новые композиции.

Счастье, Нино, Здравствуй, невеста, Ангел, Вовчиця – это лишь небольшая часть того, что будет звучать со сцены.

Однако этим не ограничится концерт, потому что для гостей подготовили немало интересных сюрпризов.

Фестиваль воздушных шаров в Белой Церкви

Город Белая Церковь, парк Александрия

24 августа, с 6.00

Билеты: 790 – 830 грн

Билеты можно приобрести тут

В этом году фестиваль Александрийская феерия состоится в главные праздники нашей страны – День флага и День независимости.

Во время поездки гостей ждут экскурсии по городу и парку Александрия, прогулка на кораблике по реке Рось, фотосессия и, конечно, полеты воздушных шаров.

Также можно и полетать на шаре. Это будет стоить от 3 тыс. грн.

Фестиваль Крымский Дом объединяет сердца

Город Киев, двор Национального музея истории Украины, улица Владимирская, 2

25 августа, 18.00

Вход свободный

Гости фестиваля смогут услышать выступления известных украинских и крымскотатарских исполнителей, среди которых Джамала, Александр Положинский и Бувье.

Также на фестивале выступят крымскотатарская панк-рок группа Shatur Gudur, певица Eльвира Сарихалил, этно-группа Курбасы и многие другие.

Кроме того, гостей ждут мастер-классы по традиционным крымскотатарским искусствам, приготовлению крымскотатарского кофе и еды и 3D-мэппинг шоу.

Напомним, 15 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости Украины.