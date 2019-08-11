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С Днем строителя: лучшие поздравления в стихах

Лучшие поздравления с Днем строителя читайте на Фактах ICTV.

С Днем строителя: лучшие поздравления в стихах

День строителя 2019 – праздник, который отмечается в Украине 11 августа.

Это праздник всех созидателей, которые изо дня в день меняют нашу жизнь к лучшему – от мелких ремонтов до масштабных преобразований городов.

Поздравления с днем строителя

Праздник крепкого бетона,
Прочных касок и катка,
Металлического звона
И удара молотка.

Гвозди, дрель, шуруп, отвертка
И бульдозер — в самый раз!
С Днем строителя сегодня
Поздравляем мы всех вас.

Пусть цемент ложится ровно,
Пусть не падает стена.
И всегда пусть, в сказке словно,
Будет жизнь защищена!

***

С Днем строителя, строители!
И с дипломом, и любители.
Всех кто варит, заливает,
Штукатурит, утепляет,

Красит, месит, гвозди бьет,
Плитку ложит, пол кладет,
Пусть за труд вас уважают
И с лихвой вознаграждают.

Крепкого здоровья всем
И объектов без проблем!

***

Вы – строитель. И это почетно.
Пожелаем удачи вам воз!
Вы возводите новое что-то
В летний зной, снегопад и мороз.

И в профессии вашей нелегкой
Я хочу от души пожелать
Птицей счастья парить перелетной,
Что такое усталость – не знать.

***

Строитель — профессия древняя,
Не уменьшают века ее важность,
Меняются лишь технологии,
Материалы, декор и этажность.

И соблюдая традицию,
В летний денек восхитительный
С праздником славной профессии
Мы поздравляем строителей.

***

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Построить дом — это не поле перейти,
О том прекрасно знают все и каждый.
Закалка ваша и профессии престиж
Достойны уважения всех граждан.

Растите небоскребы, как грибы,
А мост построить сможете в два счета,
Вам не знакомы “лишь бы” да “абы” —
Ответственности требует работа.

Ко Дню строителя пускай судьба вручит
Радость и счастье. Пусть вас Бог хранит,
Успехом в жизни пусть вас наградит.

К слову, Факты ICTV писали, куда пойти на День независимости.

 

Фото: Pexels

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