Лучшие поздравления с Днем строителя читайте на Фактах ICTV.

День строителя 2019 – праздник, который отмечается в Украине 11 августа.

Это праздник всех созидателей, которые изо дня в день меняют нашу жизнь к лучшему – от мелких ремонтов до масштабных преобразований городов.

Поздравления с днем строителя

Праздник крепкого бетона,

Прочных касок и катка,

Металлического звона

И удара молотка.

Гвозди, дрель, шуруп, отвертка

И бульдозер — в самый раз!

С Днем строителя сегодня

Поздравляем мы всех вас.

Пусть цемент ложится ровно,

Пусть не падает стена.

И всегда пусть, в сказке словно,

Будет жизнь защищена!

***

С Днем строителя, строители!

И с дипломом, и любители.

Всех кто варит, заливает,

Штукатурит, утепляет,

Красит, месит, гвозди бьет,

Плитку ложит, пол кладет,

Пусть за труд вас уважают

И с лихвой вознаграждают.

Крепкого здоровья всем

И объектов без проблем!

***

Вы – строитель. И это почетно.

Пожелаем удачи вам воз!

Вы возводите новое что-то

В летний зной, снегопад и мороз.

И в профессии вашей нелегкой

Я хочу от души пожелать

Птицей счастья парить перелетной,

Что такое усталость – не знать.

***

Строитель — профессия древняя,

Не уменьшают века ее важность,

Меняются лишь технологии,

Материалы, декор и этажность.

И соблюдая традицию,

В летний денек восхитительный

С праздником славной профессии

Мы поздравляем строителей.

***

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Построить дом — это не поле перейти,

О том прекрасно знают все и каждый.

Закалка ваша и профессии престиж

Достойны уважения всех граждан.

Растите небоскребы, как грибы,

А мост построить сможете в два счета,

Вам не знакомы “лишь бы” да “абы” —

Ответственности требует работа.

Ко Дню строителя пускай судьба вручит

Радость и счастье. Пусть вас Бог хранит,

Успехом в жизни пусть вас наградит.

К слову, Факты ICTV писали, куда пойти на День независимости.