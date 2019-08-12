В конце августа к Земле приблизится потенциально опасный астероид, который по размерам можно сравнить с пирамидой Хеопса.

Размер потенциально опасного астероида 2019 OU1 составляет 160 метров. Это на 20 метров больше, чем знаменитая пирамида Хеопса.

Вероятно, 28 августа астероид окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Он должен пролететь на расстоянии около 1 млн километров от Земли.

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К слову, в феврале астрономы обнаружили два астероида, которые пролетели недалеко от Земли.

Это астероид 2019 CN5, который пролетел на расстоянии 118 тыс. километров, и астероид 2019 CS515, который пролетел на расстоянии около 400 тыс. километров.

NASA удалось обнаружить более 90% крупных астероидов, которые потенциально представляют угрозу для Земли.

Ранее Факты ICTV писали о том, что астрономы нашли вокруг черной дыры аномальный диск.

Источник: NASA