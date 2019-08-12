Каким будет 12 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День способствует активным, энергичным действиям и поступкам. Если энергии не хватает, то подойдут любые занятия по восстановлению энергии. Посещение разных интересных мест может быть и полезным, и вдохновляющим — интуиция поможет сделать выбор, будет это выставка или общение с узким кругом людей.

Щедрость и дружелюбие по отношению к окружающим поможет решить вопросы гораздо легче.

Читайте: Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа

День не располагает к завершению дел. Но вполне найдутся силы для преодоления препятствий. Хорошо проявлять мужество и храбрость, не идти на поводу страха — это даст возможность достигнуть целей, которые на первый взгляд кажутся невыполнимыми.

Благоприятное время для садовых работ.

К слову, детальный гороскоп на август для Фактов ICTV составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).