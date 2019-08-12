Цветы на 1 сентября – это сложный выбор для школьников и их мам. Какие цветы лучше покупать для разных знаков зодиака – узнавали Факты ICTV.

Каждый знак зодиака несет в себе определенный тип энергии, которая проявляется в зависимости от стихии знака и его основных характеристик.

Овен

Импульсивный и холерический темперамент представителей знака Овен позволяет этим людям упорно добиваться своих целей.

Овны являются прирожденными лидерами, которые с успехом преодолевают жизненные трудности, сохраняя при этом удивительное чувство собственного достоинства. Идеальный букет для Овна состоит из таких цветов, как ветви оливкового дерева, мак, дрок и боярышник.

Телец

Упрямые по натуре, Тельцы знают, как добиться своего, при этом всегда ставя во главу угла качество жизни, эстетику и удовольствия.

Астрологи рекомендуют Тельцам быть менее консервативными и пессимистичными, а также проявлять лучшие венерианские качества — умение заботиться, основательность и доброжелательность.

Букет для Тельца, который поможет сбалансировать внутреннюю энергию, должен состоять из таких растений, как бузина, сирень, лен и мирт.

Близнецы

Удачное сочетание интеллекта, чувства юмора и интуиции, а также хорошее восприятие и наблюдательность позволяют Близнецам легко сходиться с совершенно разными людьми и поддерживать долгие дружеские отношения.

Астрологи рекомендуют главным меркурианцам гороскопа больше впитывать в себя информации, быть менее опрометчивыми в решениях и проявлять больше тепла к окружающим.

Идеальным букетом для Близнецов станет такое сочетание цветов, как вербена, жасмин, лавр и ветки ежевики.

Рак

Раки — главные романтики и интуиты гороскопа, находящиеся под управлением Луны (чувствительность, эмоциональность), отличаются богатой фантазией, хорошей адаптивностью и преданностью близким.

Такие негативные качества представителей этого знака, как обидчивость, самонадеянность и истеричность, сбалансирует букет из белоснежных лилий или пионов.

Лев

Бесстрашные и трудолюбивые Львы могут похвастаться сильной работоспособностью во всех сферах своей жизни, что делает их отличными друзьями, семьянинами и коллегами.

Астрологи рекомендуют быть менее дерзкими и высокомерными, а также держать под контролем тщеславие и зазнайство. Идеальный букет для Львов, который поможет выразить лучшие качества этого знака, состоит из анемонов, шафрана, лаванды и омелы.

Дева

Главный совет для Дев — быть менее критичными и прагматичными, меньше циклиться на мелочах и обидах. Для гармонизации энергии астрологи рекомендуют Девам букет, состоящий из гладиолусов, незабудок и тысячелистника.

Весы

Стремление к компромиссам, дружелюбие и романтизм позволяют Весам создавать гармонию в любых сферах жизни, легко лавируя между работой, семьей и личными увлечениями.

Астрологи советуют Весам работать над своей низкой самооценкой и силой воли, а также быть менее оторванными от реальности. Чтобы добавить больше баланса в свою жизнь, Весам рекомендуют такие цветы, как белые розы, фиалки и гиацинты.

Скорпион

Этот знак зодиака — символ птицы феникс, которая уничтожает и воскрешает себя из пепла, что отражается в характере этих людей. Плутон, управляющий Скорпионами, награждает своих подопечных сильнейшей проницательностью, скрытностью, манипулятивными навыками и ярким воображением.

Проявить лучшие качества своего знака поможет букет с вереском и полевым шалфеем.

Стрелец

Добросовестные и самоуверенные Стрельцы находятся под управлением Юпитера — самой благодетельной планеты гороскопа. Она наделяет представителей этого знака стремлением к независимости и свободе.

Стрельцам следует быть менее властными, а также контролировать свою тягу к развлечениям и удовольствиям. Идеальный букет для Стрельца состоит из мальвы и красных роз.

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Козерог

Выносливые и независимые Козероги считаются самыми усердными людьми в гороскопе, а всему виной — Сатурн, под управлением которого находятся представители этого знака. Помочь проявить лучшие качества своего знака могут такие растения и цветы, как черный мак, белладонна, ветки сосны и пихты.

Водолей

Прогрессивные, революционные и независимые Водолеи считаются главными оригиналами гороскопа.

Ураническим людям рекомендуется быть менее импульсивными, радикальными и ленивыми, а в остальном они считаются любимцами фортуны. Идеальный букет для Водолеев состоит из веток мимозы.

Рыбы

Спокойные, красноречивые и миролюбивые Рыбы являются главными фантазерами гороскопа, за что отвечает мечтательный и поэтичный Нептун. Планета, которая управляет сновидениями и глубинными эмоциями, наделяет Рыб невероятной духовностью, моралью и впечатлительностью.

Букет для представителей этого знака должен состоять из папоротника, подсолнухов и диких роз.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на август 2019 для представителей всех знаков зодиака.