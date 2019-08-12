Медовый Спас (Маковей) отмечают ежегодно 14 августа. В этот день верующие приносят в храмы мед для освящения. Традиция связана с древней установкой – первый урожай приносить Богу и только потом есть самому.

В церковном календаре этот день семи мучеников Маккавеев, а в народе праздник называют просто – Маковея или первый спас. 14 августа освящают мак, мед и воду и провожают лето. Также готовят маковейский цветок – букет из мяты, чабреца, календулы, мака и освящают в церкви. На Маковея также освящают колодцы, источники.

На Маковея начинается двухнедельный Успенский пост, который установлен перед праздниками Преображения Господня и Успения Богородицы.

Традиции

В Украине к этому празднику пекли пироги и коржи с маком. Традиционные букеты на Подолье назывались маковейками. Обычно их носили в церковь девочки, перед этим сытно позавтракав – чтобы следующий год был урожайным.

Освященную маковую головку также клали под подушку детям, которые плохо засыпают или неспокойно спят.

Освященный на Маковея цветы и травы хранили за иконами как целебеное зелье, которое давали больным домашним животным. А освященный в церкви мак использовали для охраны жилья, скота, двора от нечистой силы.

В некоторых селах Киевщины на Маковея устанавливали высокие кресты, украшая их цветами и головками мака, а сверху прикрепляли тыквенную маску с зажженной свечой внутри, которая напоминала человеческий череп. В течение всей ночи молодежь пела и танцевала, оберегая свой маковеевский крест.

Высушенный маковейчик лучше всего поставить на подоконник. В старину также верили, что на Маковея женщинам прощаются все незамоленные грехи, если они сами себя простят и помолятся о прощении.

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Гадания

Одевшись в чистую одежду утром на Маковея мать отправляла дочь в церковь, где после богослужения священник освящал обвязанные красными лентами букеты из собранных накануне праздника трав. После освящения, на пороге дома ждала мать, брала из рук зелье и приговаривала: “Пусть твоя судьба будет такая красивая, как цветок, и такая счастливая, как ты сейчас, пришла с суженым домой.

Цветки и мак девушка подвешивала под потолком, часто сверху над образом. Это считалось как оберег от злых сил на протяжении года. Освященный на Маковея мак хозяйки хранили для Святой вечери на Рождество, он является обязательным компонентом праздников вечерней блюда – кутьи.

Кроме этого, этот мак использовала девушка, которая хотела приворожить парня. Этим маком девушка обсевала парня трижды, говоря шепотом: “Чтоб ты, меня бросил, когда соберешь вокруг себя этот мак”.

Запреты

На Маковея нельзя работать и убирать в доме: подобные дела лучше завершить накануне.

Кроме того, не принято громко говорить и шумно праздновать, поскольку на это плохо реагируют пчелы.

Нельзя ссориться, ругаться или желать кому-либо зла, иначе негатив вернется к пожелавшему.

Поскольку в этот день начинается строгий Успенский пост, кушать можно не все.

Также 14 августа в церквях совершается малое освящение воды, поэтому Медовый Спас часто называют Спасом на воде. В этот день верующие люди последний раз в году купались в реках и озерах, смывая с себя все грехи.

Народные приметы

На Маковея лето кончается, осень начинается.

У Спаса всего в запасе: и дождь, и ветер, и ведро, и разнопогодье.

На Первый спас и нищий медку попробует.

Дождь на Маковея — мало пожаров бывает.

На Маковея собирают мак.

На Первый спас святи колодцы.

На Маковей вдовам помогай — слабому помощь, а тебе счастье.

Дождь на Маковея — мало пожаров бывает.

Медовый спас новые колодцы освящает.

В Первый спас любой бабий грех простится.

После Первого спаса в воду не заходят.

После Первого спаса лошадей в реке не купают.

Тем, кто опасается ведьм: в этот день нужно собрать семена дикого мака и обсыпать ими дом — ни одна ведьма в дом не проникнет.

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