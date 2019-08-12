Факты ICTV создали самые яркие и оригинальные открытки с поздравлениями с Международным днем молодежи.
Международный день молодежи традиционно отмечают 12 августа. Праздник был установлен в 1999 году Генеральной Ассамблеей ООН по рекомендации Всемирной конференции министров по делам молодежи.
Читайте: Календарь праздников на август 2019
В Украине к понятию молодежь относят всех, кому от 18 до 35 лет, а это около 22% населения Украины.
В честь праздника, Факты ICTV создали яркие и оригинальные открытки.
Международный день молодежи – поздравления в открытках / 4 фотографии
Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.
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