PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Международный день молодежи – поздравления в открытках

Факты ICTV создали самые яркие и оригинальные открытки с поздравлениями с Международным днем молодежи.

Международным днем молодежи 2019

Международный день молодежи традиционно отмечают 12 августа. Праздник был установлен в 1999 году Генеральной Ассамблеей ООН по рекомендации Всемирной конференции министров по делам молодежи.

Читайте: Календарь праздников на август 2019

В Украине к понятию молодежь относят всех, кому от 18 до 35 лет, а это около 22% населения Украины.

В честь праздника, Факты ICTV создали яркие и оригинальные открытки.

  • image
  • image
  • image
  • image
Международный день молодежи – поздравления в открытках / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка