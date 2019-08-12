12 августа в мире отмечают Международный день молодежи. Факты ICTV собрали лучшие поздравления к этому празднику.

Международный день молодежи ежегодно отмечается 12 августа с 2000 года. Праздник был основан Организацией Объединенных Наций.

Основная цель празднования этого дня – подчеркнуть важность молодежи и понимания культурных различий молодых людей.

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Факты ICTV предлагают присоединится к празднику и дать напутствие молодежи.

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Молодежь энергична, полна надежд, бесстрашна, умна и решительна. Молодежь – это будущее страны… Молодежь делает невозможное возможным… Отпразднуйте этот важный Международный день молодежи.

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Молодость символизирует высокую энергию, позитивность и дух. Желаю вам счастливого Международного дня молодежи!

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Жизнь начинается, когда вы начинаете верить в себя… Поэтому, прежде всего, начните верить в себя, и мир поверит вам… Теплые пожелания в Международный день молодежи!

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Молодость – это веселые годы, во время которых создаются прекрасные воспоминания в жизни. Молодость – это время преследовать недостижимое. Примите самые теплые пожелания в Международный день молодежи.

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Энергия и талант молодежи нашей страны не имеют себе равных. Мы все надеемся, что вашими усилиями вы выведете Украину на новую высоту. С Международным днем ​​молодежи!

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Молодежь – это орудия страны, которые собираются внести новые изменения, которые преобразуют жизнь к лучшему. От всей души поздравляю с Международным днем ​​молодежи!

К слову, Факты ICTV составили календарь праздников на 2019 год – профессиональных и неофициальных.