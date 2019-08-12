Преображение Господне, или Яблочный Спас православные христиане празднуют 19 августа. Об истории и традициях праздника читайте на Фактах ICTV.

Преображение Господне – один из 12 крупнейших православных праздников, установленный в честь явления божественной силы Христа Спасителя своим ученикам. Его еще называют вторым Богоявлением.

Согласно Евангелие, событие Преображения состоялась накануне голгофских страданий Христа.

Господь взял с собой трех своих учеников – Петра, Иакова и Иоанна и отправился с ними на гору Фавор. Там он молился, а уставшие ученики заснули. Когда же они проснулись, то увидели, что Христос преобразился: лицо его сияло, как солнце, а одежды стали белыми, как снег, и блестящими, как свет. Рядом с ним появились пророки Моисей и Илья. В момент Преображения Господь позволил трем апостолам увидеть сочетание двух проявлений во Христе – божественного и человеческого.

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Праздник установлен в IV веке. В это время равноапостольная Елена, мать Константина Великого, возвела на горе Фавор храм в честь Преображения Господня.

По традиции в этот день христиане приносят в храм фрукты для благословения в знак благодарности Богу за его любовь, за дарование щедрого урожая. Кстати, древний обычай освящать плоды известен с начала VIII века.

В народе Преображение называется Вторым или Яблочным Спасом, поскольку в этот день освящают яблоки.

Именно с этого дня разрешается есть яблоки и фрукты, которые освящают в храмах в конце праздничной литургии.

К слову, ранее Факты ICTV писали, когда христиане празднуют Медовый Спас 2019.

Фото: Черкасская епархия ПЦУ