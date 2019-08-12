Медовый Спас или Маковей православные христиане отмечают 14 августа. Лучшие поздравления с праздником собрали Факты ICTV.

Медовый Спас – первый из трех Спасов. Его еще называют Маковей или Спас на воде и празднуют 14 августа. Яблочный Спас будет 19 августа, а 29 августа – Ореховый Спас.

Согласно традициям, 14 августа в церквях святят мак, васильки и бархатцы и поздравляют друг друга.

Поздравления с Медовым Спасом собрали для вас Факты ICTV.

***

Медового счастья, медовой погоды,

Медовой любви вам на долгие годы!

Веселья, здоровья, терпенья и сил!

Чтоб Спас нашу жизнь до конца обновил!

И не было места печали и боли,

А лишь благодати цветное раздолье!

Успехов в делах и удачи в пути,

И каждому то, чего ищет найти!

***

Спас Медовый, Маковей,

Колокольный звон церквей,

На губах от меда сладость,

На душе и в сердце радость.

Первый Спас пусть принесет

Меда нам на целый год.

Всем желаю я добра,

Жизни без греха и зла.

Спас пусть медом причащает,

На добро благословляет.

***

Спас Медовый подоспел,

Лето провожая.

В сотах мед уже поспел,

Праздник обещая.

Этот день календаря

Кличут Лакомкой не зря:

Первый Спас, Медовый Спас,

Кое-что для нас припас,

Приготовил сладости

Для медовой радости!

***

Середина августа, у нас Медовый Спас,

С праздником медовым поздравляю вас,

Жизнь пусть будет сладкой, радостной у вас,

Пусть подарит счастье вам Медовый Спас!

Пусть течет рекою в доме вкусный мед,

Пусть, в рот попадает и по усам течет,

Веселою улыбкою, Медовый Спас встречайте,

Всей семьей и всей родней, праздник отмечайте!

***

В этот день, Медовый Спас,

Пожелаю всем добра,

Чтоб Господь лелеял вас,

И судьба простой была.

В доме чтоб всегда достаток,

И родные за столом,

Жизни сладкой и богатой,

И удач в труде любом!

Читайте: Преображение Господне: история праздника

К слову, ранее Факты ICTV писали об истории и приметах Медового Спаса.