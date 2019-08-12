Медовый Спас или Маковей православные христиане отмечают 14 августа. Лучшие поздравления с праздником собрали Факты ICTV.
Медовый Спас – первый из трех Спасов. Его еще называют Маковей или Спас на воде и празднуют 14 августа. Яблочный Спас будет 19 августа, а 29 августа – Ореховый Спас.
Согласно традициям, 14 августа в церквях святят мак, васильки и бархатцы и поздравляют друг друга.
Поздравления с Медовым Спасом собрали для вас Факты ICTV.
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Медового счастья, медовой погоды,
Медовой любви вам на долгие годы!
Веселья, здоровья, терпенья и сил!
Чтоб Спас нашу жизнь до конца обновил!
И не было места печали и боли,
А лишь благодати цветное раздолье!
Успехов в делах и удачи в пути,
И каждому то, чего ищет найти!
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Спас Медовый, Маковей,
Колокольный звон церквей,
На губах от меда сладость,
На душе и в сердце радость.
Первый Спас пусть принесет
Меда нам на целый год.
Всем желаю я добра,
Жизни без греха и зла.
Спас пусть медом причащает,
На добро благословляет.
***
Спас Медовый подоспел,
Лето провожая.
В сотах мед уже поспел,
Праздник обещая.
Этот день календаря
Кличут Лакомкой не зря:
Первый Спас, Медовый Спас,
Кое-что для нас припас,
Приготовил сладости
Для медовой радости!
***
Середина августа, у нас Медовый Спас,
С праздником медовым поздравляю вас,
Жизнь пусть будет сладкой, радостной у вас,
Пусть подарит счастье вам Медовый Спас!
Пусть течет рекою в доме вкусный мед,
Пусть, в рот попадает и по усам течет,
Веселою улыбкою, Медовый Спас встречайте,
Всей семьей и всей родней, праздник отмечайте!
***
В этот день, Медовый Спас,
Пожелаю всем добра,
Чтоб Господь лелеял вас,
И судьба простой была.
В доме чтоб всегда достаток,
И родные за столом,
Жизни сладкой и богатой,
И удач в труде любом!
Читайте: Преображение Господне: история праздника
К слову, ранее Факты ICTV писали об истории и приметах Медового Спаса.