Компания Samsung представила новую серию бюджетных смартфонов Galaxy A10s.

Samsung Galaxy A10s является улучшенной версией смартфона Galaxy A10, который появился в феврале.

Диагональ экрана новинки составляет 6,2 дюйма, а его разрешение – 1520 х 720 пикселей.

Смартфон работает под управлением восьмиядерной SoC, имеет 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флэш-памяти.

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Гаджет получил сканер отпечатка пальцев на задней панели, а также аккумулятор с увеличенной емкостью.

Новинка имеет двойную основную камеру на 13 Мп и фронтальную камеру на 8 Мп. За работу смартфона отвечает операционная система Android 9 Pie.

Цена и дата выхода Samsung Galaxy A10s пока неизвестны.

К слову, появилась информация о дате выхода нового смартфона iPhone от компании Apple.

Источник: Samsung

Фото: Samsung