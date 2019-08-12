Каких критериев следует придерживаться, выбирая школьный дневник в школу – расскажут Факты ICTV.
С приходом нового учебного года становится актуальным вопрос, как выбрать дневник в школу.
Важно отнестись к этому ответственно, ведь он нужен не только для расписания уроков и оценок, но и поможет повысить успеваемость и дисциплинированность, если его удачно подобрать.
Сегодняшний выбор школьной канцелярии большой, и подобрать дневник, который понравится вашему ребенку, не сложно.
Самыми популярными среди девочек являються дневники с яркими обложками, на которых есть любимые герои сериалов, мультиков или просто изображены цветы и животные.
Мальчики предпочитают изображения звезд мирового футбола, автомобилей, супергероев, обложку со сдержанными оттенками.
Ученики старших классов, как правило, выбирают патриотические или просто однотонные дневники без всяких детских приколов.
Купить дневник можно по цене от 20 до 250 грн. Найти его можно в обычных магазинах канцтоваров, а перед новым учебным годом даже в супермаркетах.
Если у вас нет времени ходить по магазинам, закажите дневник в интернете на таких сайтах как: papirus, rozetka, prom.ua.
Кроме красивой обложки, дневник должен быть подобран удачно по содержанию. Часто на страницах добавляют различные блоки с интересной информацией для детей.
Полезным будет дневник с таблицей химических элементов, исторических или географических фактов и тому подобное.
Возьмите для своего ребенка дневник, который будет интересен ему не только из-за красивой обложки, но и научит чему-то новому. Лучше приобрести именно с такой информацией, которая заинтересует вашего ребенка.
Например, если малыш любит животных, купите дневник с познавательными фактами о животном мире, а тем, кто увлекается географией – новые сведения о разных странах мира пригодятся.
Конечно, если такая информация для вас не важна, можно выбрать документ без нее.
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Дневник лучше брать с толстой обложкой, чтобы не повредить ее за короткое время, строки должны быть широкими для удобного размещения различных отметок.
Пронумерованность позволяет увидеть, вырывает ли ученик страницы с плохими оценками. Лучше брать листы пастельных оттенков, они будут приятными для зрения вашего ребенка.
Смотрите, как своими руками сделать обложку для дневника:
Школьный дневник – это лицо ученика, который приучит вашего ребенка к аккуратности и планированию своего времени. Именно поэтому он всегда остается основным документом школьника.
Многие до сих пор сохраняют дневник, как память о школьных годах.
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Фото: firestock.ru, prom.ua