Каких критериев следует придерживаться, выбирая школьный дневник в школу – расскажут Факты ICTV.

С приходом нового учебного года становится актуальным вопрос, как выбрать дневник в школу.

Важно отнестись к этому ответственно, ведь он нужен не только для расписания уроков и оценок, но и поможет повысить успеваемость и дисциплинированность, если его удачно подобрать.

Сегодняшний выбор школьной канцелярии большой, и подобрать дневник, который понравится вашему ребенку, не сложно.

Самыми популярными среди девочек являються дневники с яркими обложками, на которых есть любимые герои сериалов, мультиков или просто изображены цветы и животные.







Как выбрать дневник в школу: основные критерии / 2 фотографии

Мальчики предпочитают изображения звезд мирового футбола, автомобилей, супергероев, обложку со сдержанными оттенками.











Как выбрать дневник в школу: основные критерии / 3 фотографии

Ученики старших классов, как правило, выбирают патриотические или просто однотонные дневники без всяких детских приколов.







Как выбрать дневник в школу: основные критерии / 2 фотографии

Купить дневник можно по цене от 20 до 250 грн. Найти его можно в обычных магазинах канцтоваров, а перед новым учебным годом даже в супермаркетах.

Если у вас нет времени ходить по магазинам, закажите дневник в интернете на таких сайтах как: papirus, rozetka, prom.ua.

Кроме красивой обложки, дневник должен быть подобран удачно по содержанию. Часто на страницах добавляют различные блоки с интересной информацией для детей.

Полезным будет дневник с таблицей химических элементов, исторических или географических фактов и тому подобное.

Возьмите для своего ребенка дневник, который будет интересен ему не только из-за красивой обложки, но и научит чему-то новому. Лучше приобрести именно с такой информацией, которая заинтересует вашего ребенка.

Например, если малыш любит животных, купите дневник с познавательными фактами о животном мире, а тем, кто увлекается географией – новые сведения о разных странах мира пригодятся.

Конечно, если такая информация для вас не важна, можно выбрать документ без нее.

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Дневник лучше брать с толстой обложкой, чтобы не повредить ее за короткое время, строки должны быть широкими для удобного размещения различных отметок.

Пронумерованность позволяет увидеть, вырывает ли ученик страницы с плохими оценками. Лучше брать листы пастельных оттенков, они будут приятными для зрения вашего ребенка.

Смотрите, как своими руками сделать обложку для дневника:

Школьный дневник – это лицо ученика, который приучит вашего ребенка к аккуратности и планированию своего времени. Именно поэтому он всегда остается основным документом школьника.

Многие до сих пор сохраняют дневник, как память о школьных годах.

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Фото: firestock.ru, prom.ua