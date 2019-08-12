Ученые предлагают превращать пластик в углекислый газ с помощью специального устройства.

Исследователи создали так называемые нанокатушки, которые должны ускорить процесс превращения пластика в углекислый газ и воду.

Углеродные нанотрубки в форме пружин, размер которых составляет около одного микрометра, покрыты атомами азота и марганца.

Они позволяют создать активный кислород, который ускоряет разрушение пластика.

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Во время экспериментов на растворах с микропластиком ученые выяснили, что количество пластика в соответствующих жидкостях сократилось с 50% до 30%.

С помощью магнитов нанокатушки удалось легко удалить из воды. Они также подходят для повторного использования.

К слову, ученым удалось создать пластик, который можно бесконечно перерабатывать.

Источник: Matter