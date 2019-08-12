PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Уничтожение пластика в океане – ученые назвали новый способ

Ученые предлагают превращать пластик в углекислый газ с помощью специального устройства.

Пластик в Океані

Исследователи создали так называемые нанокатушки, которые должны ускорить процесс превращения пластика в углекислый газ и воду.

Углеродные нанотрубки в форме пружин, размер которых составляет около одного микрометра, покрыты атомами азота и марганца.

Они позволяют создать активный кислород, который ускоряет разрушение пластика.

Читайте: Уровень мирового океана поднимется на два метра к 2100 году – ученые

Во время экспериментов на растворах с микропластиком ученые выяснили, что количество пластика в соответствующих жидкостях сократилось с 50% до 30%.

С помощью магнитов нанокатушки удалось легко удалить из воды. Они также подходят для повторного использования.

К слову, ученым удалось создать пластик, который можно бесконечно перерабатывать.

Источник: Matter

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка