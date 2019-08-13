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Гороскоп на сегодня, 13 августа

Каким будет 13 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 13 августа

На сегодня нежелательно планировать что-то важное и значимое. В целом день можно провести достаточно активно, при этом занимаясь простыми привычными делами.

Благоприятны физические нагрузки. Хорошо наводить порядок в делах, заниматься творчеством. Желательно уделить внимание питанию, пищу сегодня лучше употреблять легкую и здоровую. Контакты с авторитетными лицами и активные социальные контакты по возможности стоит минимизировать — общение может складываться на повышенных тонах или в стиле “спор ради спора”, а не для того чтобы разобраться или найти выход.

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Вопросы и решения с партнерами, хоть в бизнесе, хоть в личной жизни, на сегодня лучше не планировать и отложить на ближайшие дни. Скорее всего, возможные импульсивные реакции не принесут желаемого результата, а позже и не разобраться будет, почему приняли то или иное решение. Все, что касается ближайшего окружения и взаимоотношений, лучше пока оставить как есть.
На дорогах и в поездках стоит быть более аккуратными и бдительными.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, подстригание ногтей, начало поездок и путешествий, стрижка волос.

К слову, ранее мы публиковали детальный гороскоп на август для всех знаков зодиака.

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