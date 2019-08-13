Как интернет – магазины заставляют клиентов покупать лишние вещи, манипулируют сознанием людей и методы воздействия на покупателей – в материале Фактов ICTV.

Ученые из Принстонского и Чикагского университетов исследовали 11 тыс. иностранных сайтов. На десятой части из них были обнаружены более 15 различных видов манипуляций.

Для сбора и анализа данных ученые использовали автоматизированную платформу OpenWPM, которая имитировала активность покупателей.

Один из приемов интернет – магазинов – это автоматизированные программы-боты, которые проникают в корзину покупателя и добавляют товары, которые человек не выбирал.

Скрытые расходы – следующий метод воздействия на покупателей в интернете. Во время последнего шага оформления покупки вдруг оказывается, что нужно отдельно заплатить за обработку заказа или обслуживания товара.

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Еще один методом воздействия является таймер обратного отсчета, чтобы определить время действия специального предложения. В основном, это товары, на которые действуют дополнительные скидки. Предложение усиливают шумными фразами: топ-продаж, акция, остались считанные часы или дни. Перед тем, как покупать товар, убедитесь, что он не стоит на других сайтах столько же без скидки.

Также часто продавцы пишут, что товар в ограниченном количестве.

Интернет-магазины могут влиять и на эмоциональное состояние покупателя. Если покупатель обратил внимание на товар, но не купил, то ему следовать окна с напоминаниями.

Также ученые пришли к выводу, что дорогие товары продавец показывает в первую очередь. Поэтому стоит сортировать категорию товаров по цене.

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