Перед началом нового учебного года родители должны подумать не только о покупке школьных принадлежностей, но и о наполнении ланч-бокса. От его содержимого зависит здоровье и успехи вашего ребенка в учебе.

Что же положить в ланч-бокс для школьника? Диетологи советуют делать упор на белковую пищу как основу для растущего организма. Она надолго обеспечит ощущение сытости.

Если хотите, чтобы ваш ребенок успевал в школе и лучше запоминал материал – сведите употребление сахара до минимума.

По подсчетам педиатров, школьники потребляют его втрое больше нормы. Как следствие – избыточный вес, быстрая утомляемость, нервное возбуждение и слабый иммунитет.

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Кстати, согласно нормам Минздрава Украины, детский и подростковый рацион должен содержать меньше быстрых углеводов (сладости, выпечка) и больше белка животного происхождения, то есть мяса и молочных продуктов.

Исходя из этого, для перекуса в школе идеально подойдут сырники, запеканка или омлет.

О магазинной выпечке лучше забыть – в ней содержится много маргарина. Лучше приготовить домашнее печенье из цельнозерновой муки на сливочном масле.

Такой обожаемый детьми фаст-фуд замените бургерами из цельнозернового хлеба с запеченным мясом и листьями салата.

А овощи (сладкий перец, помидоры и огурцы), которые не любят большинство малышей, вместе с мягким нежирным сыром заверните в лаваш.

Не бойтесь класть в портфель свежие фрукты, орехи и сухофрукты – это отличный вариант для легкого перекуса, если, конечно, у вашего чада нет на них аллергии. Они не перебьют аппетит, а утолят голод и подзарядят мозг. Но орехи должны быть без соли и сахара!

Важно! Продукты, особенно молочные и мясные, нужно класть в охлажденном виде, потому что уже через три часа в них начинают развиваться патогенные бактерии. Чтобы избежать отравления, ребенок должен съесть их в первую очередь.

Без охлаждения могут храниться свежие овощи, фрукты и выпечка.

Полезный перекус невозможно представить без воды. Чтобы мотивировать ребенка пить именно воду, а не сладкие напитки, просто купите красивую бутылку.

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