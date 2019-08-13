Что можно и запрещено брать с собой в ручной клади SkyUp, а также цены – в материале Фактов ICTV.

Что взять с собой в салон самолета, а что категорически запрещено – правила SkyUp для ручной клади в 2019 году.

На рейс можно взять ручную кладь стандартного размера, 55х40х20 см, и небольшую дамскую сумочку или сумку для ноутбука, верхнюю одежду, пакеты с duty-free. Вес всех дополнительных предметов не должен превышать 7 кг.

Если билет включает перевозку багажа, то пассажир может взять с собой один чемодан весом до 23 кг и габаритами до 158 см. Дополнительный багаж будет стоить €25 за чемодан до 23 кг и €40 — за чемодан весом 23-32 кг.

Дополнительно можно взять: