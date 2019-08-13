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В США официально запретили пользоваться техникой Huawei и ZTE

В США вступил в силу запрет на оборудование Huawei и ZTE, ограничение распространяется на закупку и использование устройств китайских компаний государственными учреждениями.

В США официально запретили пользоваться техникой Huawei и ZTE

С 13 августа в США вступает в силу запрет на закупку и использование государственными учреждениями техники китайских компаний ZTE и Huawei.

Соответствующее сообщение нескольких министерств направлено в сборник официальных документов американского правительства.

В указе отдельным пунктом упоминается телекоммуникационное оборудование ZTE и Huawei и их дочерних предприятий.

Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального реестра США.

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Также запрет распространяется на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий.

Напомним, Министерство торговли США внесло продукцию китайской компании Huawei и 70 аффилированных с ней компаний в черный список.

Фото: Pexels

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