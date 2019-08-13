Международный день левши отмечают 13 августа. Факты ICTV публикуют топ-5 левшей, внесших вклад в мировую историю.

День леворуких впервые отметили 13 августа 1992 года, по инициативе британского Клуба левшей. Так, левши всего мира стремились привлечь внимание производителей товаров к необходимости учитывать и их удобства.

С тех пор левши всего мира отмечают этот праздник.

Психологи считают, что все леворукие обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом. По статистике, почти 15% населения планеты — левши. И среди них много выдающихся личностей.

Топ-5 левшей

Звезда актерского мастерства Анджелина Джоли. Американская фотомодель и режиссер снялась в 36 полнометражных фильмах. Больше всего популярности ей принесла лента Лара Крофт: Расхитительница гробниц.

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Бизнесмен Билл Гейтс – основатель корпорации Microsoft и второй самый богатый человек мира – в минуту он зарабатывает более $6 тыс.

Левши имеют большой ораторский талант, что является необходимым требованием для достижения политических успехов.

Уинстон Черчилль – одна из самых ярких политических фигур XX века. Его деятельность как для Британии, так и для всей мировой политики имела огромное значение.

Музыкант Стинг – это настоящая легенда мировой рок-сцены. Его музыка заряжает сердца и позволяет понять, что такое настоящий талант и подлинное стремление к творчеству.

Как говорится: на свете нет человека, который бы не любил песни Стинга, есть только те, кто просто их не слышал.

Альберт Эйнштейн – один из величайших ученых за всю историю науки. Основоположник современной физики, автор теории относительности и лауреат Нобелевской премии в области физики.

Напомним, в США скончался лауреат Нобелевской премии по физике Леон Макс Ледерман.