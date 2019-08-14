100 или только один – неважно, сколько пунктов будет в вашем списке вещей, которые нужно сделать в жизни. Факты ICTV попытались с помощью психолога составить свой перечень.

Вещи, которые нужно сделать в жизни – звучит уже депрессивно. Слово нужно заменяем на хочется – совсем другое дело!

Психолог Валентина Жемчужникова не советует ориентироваться на шаблоны, найденные в интернете.

По ее словам, они составлены очень абстрактно, оторвано от жизни и для большинства людей мало выполнимы.

– Читая эти списки, легко почувствовать себя неудачником – если их пункты сильно отличаются от твоей реальности, твоих возможностей и вообще не совпадают с твоими желаниями или ценностями. Это своего рода навязывание – как должно быть у “правильного” человека, – рассказала Жемчужникова Фактам ICTV.

Если же человек сам составляет список вещей, которые ему хотелось бы сделать в жизни, он не должен бояться своих желаний.

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Но тут надо быть осторожным – никаких жестких временных рамок и мыслей, что жизнь не удалась, если что-то не исполнится.

– Важно помнить, что жизнь меняется, ценности и приоритеты тоже, и хорошо бы быть достаточно гибким, чтобы с учетом этого, менять свои пункты. Главным пунктом я бы сделала только 1 – быть счастливым! А у кого какое счастье – пятеро детей и домик в деревне или путешествия по миру – это уже неважно, – подытожила психолог.

Мы составили свой список с учетом советов:

1. Быть счастливым.

2. Полюбить себя.

3. А потом уже встретить свою настоящую любовь – только в такой последовательности.

4. Создать со своей второй половинкой семью.

5. Стать родителями.

6. Найти любимое дело, от которого получаешь удовольствие.

7. Дальше – у каждого свои задачи, мечты и желания…

Если удастся выполнить хотя бы эти несколько пунктов – вы уже очень счастливый и успешный человек. Но это, ни в коем случае, не шаблон!

Ранее мы собрали несколько советов, как стать счастливым.