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Гороскоп на сегодня, 14 августа

Каким будет 14 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 14 августа

День дает достаточно энергии для активного ведения дел. Удачными будут социальные контакты.

День подходит для приема лекарств, но не рекомендуются никакие хирургические вмешательства. Важно уделить внимание питанию, особенно для аллергиков.

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Прекрасное время для получения знаний, обучения. Сегодня любой звук в пространстве может дать подсказку, и осознанное пребывание в тишине даст возможность услышать себя. Советы со стороны могут оказаться весьма ценными, сегодня не стоит ими пренебрегать. Хорошо следовать интуиции.

Стоит поберечь ноги, исключить их перенапряжение или сильную нагрузку.

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