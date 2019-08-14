Медовый спас (Маковея) православные и грекокатолики отмечают 14 августа – в первый день Успенского поста. Мы собрали лучшие СМС-поздравления с праздником.

Медовый спас в народе называют праздником Маковея или первым спасом. В этот день верующие приносят в храмы мед для освящения.

На Маковея начинается двухнедельный Успенский пост. Он длится всего две недели, однако считается таким же строгим, как и Великий пост.

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СМС-поздравления с Медовым спасом 2019

С Первым Медовым Спасом! Пусть Ваша жизнь будет так же полна радости, как полны соты в ульях.

Так же плодотворна, как работа пчелы. Так же сладка, как мед.

И пусть всегда рядом будет тот пасечник, который знает, как со всем эти управляться.

* * *

С Медовым Спасом! Радости и покоя! Пусть дни твои станут чистыми и светлыми!

Всегда помни, что Создатель посылает испытания тем, кому желает блага.

Никогда не отступай перед трудностями. И пусть покой, достаток и счастье не покидают тебя!

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С Медовым Спасом! Желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя.

Пусть сердце согревает любовь, пусть не знает душа ничего плохого.

И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливым Вашу семью и Вас!

* * *

Провожаем лето, Медовый Спас пришел! Пусть будет Ваша жизнь со вкусом лучших сортов янтарного меда и привкусом макового пирога!

Раскаты колокольного звона обновят Вас для благодать и новые события! Медовой погоды Вашему дому! Цветочной и сладкой любви!

* * *

Поздравляю с Медовым Спасом и желаю, чтобы речи твои были сладки, словно мед, и мудры, как природа.

Чтобы красота восхищала, как цветочный аромат, а парни летели на нее, как пчелы на лучший цветок в саду.

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Славный праздник – Спас Медовый! В этот день все сладко. Так пусть же все Ваши дни будут такими же: яркими, легкими и сладкими!

Желаю всем, кто холост – пожениться, а тем, кто в ссоре – помириться. Всем тощим – потолстеть, а полненьким – похудеть! Будьте счастливы!

К слову, ранее Факты ICTV писали об истории и приметах Медового Спаса.