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Факты / Lifestyle

Медовый Спас 2019: приметы праздника

Медовый Спас, Маковея или Первый Спас всегда отмечают 14 августа. В народе этот день считают началом осени. Поэтому праздник имеет много примет.

Медовий Спас

Приметы на Медовый Спас в основном связаны с погодой:

  • На Маковея лето кончается, осень начинается – главная из них.
  • Погода 14 августа может меняться несколько раз за день – у Первого Спаса всего в запасе: и дождь, и ветер, и ведро, и разнопогодье.
  • Дождь на Маковея – мало пожаров бывает.
  • После Первого Спаса в воду не заходят.

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  • После Первого Спаса лошадей в реке не купают.
  • На Первый Спас святи колодцы.
  • На Маковея вдовам помогай – слабому помощь, а тебе счастье.
  • Для защиты от ведьм 14 августа раньше собирали семена дикого мака и обсыпали ими дом.
  • Если окрестить ребенка на праздник – он будет здоровым и крепким.
  • Детям кладут под подушку освященную маковую головку – для здоровья и хорошего сна. Это также оберег от сглаза.
  • В Первый Спас любой бабий грех простится. Но сначала женщина должна сама себя простить – тогда будет прощена и Богом.

Факты ICTV предлагают проверить, насколько хорошо вы знаете традиции и обряды Медового Спаса.

Фото: Pixabay

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