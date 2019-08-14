Медовый Спас, Маковея или Первый Спас всегда отмечают 14 августа. В народе этот день считают началом осени. Поэтому праздник имеет много примет.

Приметы на Медовый Спас в основном связаны с погодой:

На Маковея лето кончается, осень начинается – главная из них.

Погода 14 августа может меняться несколько раз за день – у Первого Спаса всего в запасе: и дождь, и ветер, и ведро, и разнопогодье.

Дождь на Маковея – мало пожаров бывает.

После Первого Спаса в воду не заходят.

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После Первого Спаса лошадей в реке не купают.

На Первый Спас святи колодцы.

На Маковея вдовам помогай – слабому помощь, а тебе счастье.

Для защиты от ведьм 14 августа раньше собирали семена дикого мака и обсыпали ими дом.

Если окрестить ребенка на праздник – он будет здоровым и крепким.

Детям кладут под подушку освященную маковую головку – для здоровья и хорошего сна. Это также оберег от сглаза.

В Первый Спас любой бабий грех простится. Но сначала женщина должна сама себя простить – тогда будет прощена и Богом.

Факты ICTV предлагают проверить, насколько хорошо вы знаете традиции и обряды Медового Спаса.