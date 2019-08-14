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Need for Speed Heat – первый трейлер видеоигры

Need for Speed: Heat представили официальный двухминутный трейлер видеоигры.

Need for Speed Heat – первый трейлер видеоигры

Разработчики опубликовали первый трейлер новой части серии гоночных симуляторов Need for Speed — Heat. В нем можно увидеть, что в игру вернутся тюнинг автомобилей и уличные гонки.

Релиз NFS: Heat состоится 5 ноября для подписчиков Origin Access и 8 ноября для других игроков во всем мире.

Проект разделен на две половины.

Днем проводятся официальные соревнования Speedhunters Showdown, на которых игроки будут зарабатывать деньги для улучшения и покупки новых автомобилей, а ночью начинаются нелегальные уличные гонки, на которых предстоит зарабатывать репутацию, которая откроет доступ для более продвинутых модификаций.

Разработчики из Ghost (Rivals, 2015, Payback) делают большую ставку на противостояние гонщиков с полицейскими.

К слову, компания Nintendo представила исключительно портативную игровую платформу Switch Lite.

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