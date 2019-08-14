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Факты / Lifestyle

Обряды на Медовый спас

Что следует знать об обрядах на Медовый спас – читайте в материале Факты ICTV.

Медовий спас

Медовый Спас, Маковей или Первый Спас отмечают 14 августа. Считается, что этот праздник ознаменует начало осени. Среди обрядов на Медовый спас самые популярные  освящения колодца и создание букетов-оберегов – маковейчиков.

Обряд освящения колодца достигает еще языческих времен. Вокруг колодца должны стоять два стола застелены праздничными скатертями: на одном хлеб-соль и зажженная свеча, на втором – свеча, святая вода и кутья. Когда заканчивалось освящение парни обсаживали источник деревьями.

Читайте: Медовый Спас 2019: приметы праздника

Маковейчики – создают для защиты семьи от беды в течение следующего года. Букеты-обереги также существовали еще до прихода в Украину христианства. Однако теперь маковейчики святят в церкви.

Важно, что такой букет должна создавать обязательно женщина. В букете должны быть бархатцы, кудрявцы, полынь, календула, луговые душицы, подсолнухи и несколько спелых головок мака.

Выбрасывать освященные маковейчики нельзя, их следует положить вблизи икон и хранить до весны. Весной мак рассеивают по огороду, а сухие цветы на Благовещение девушки вплетают в свои кос.

Факты ICTV предлагают проверить, насколько хорошо вы знаете традиции и обряды Медового Спаса.

Фото: УНИАН

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