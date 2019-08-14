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Факты / Lifestyle

Поздравления с Медовым Спасом 2019 в картинках

Медовый Спас или Маковей православные христиане отмечают 14 августа. Лучшие поздравления в картинках с праздником подготовили Факты ICTV.

Медовий Спас

Медовый Спас – один из важнейших церковных праздников. Ежегодно его отмечают 14 августа.

В народе издавна этот день считается началом осени. В церквях на Медовый Спас освящают мак, васильки, бархатцы.

А свое название праздник получил потому, что пасечники в этот день начинают сбор меда, который, кстати, также освящают в церкви.

Поздравления в картинках с Медовым Спасом собрали для вас Факты ICTV.

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Поздравления с Медовым Спасом 2019 в картинках / 7 фотографий

Читайте: Медовый Спас 2019: приметы праздника

Ранее Факты ICTV публиковали поздравления с Медовым Спасом в стихах.

Фото: Dreamstime

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