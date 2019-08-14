Медовый Спас или Маковей православные христиане отмечают 14 августа. Лучшие поздравления в картинках с праздником подготовили Факты ICTV.

Медовый Спас – один из важнейших церковных праздников. Ежегодно его отмечают 14 августа.

В народе издавна этот день считается началом осени. В церквях на Медовый Спас освящают мак, васильки, бархатцы.

А свое название праздник получил потому, что пасечники в этот день начинают сбор меда, который, кстати, также освящают в церкви.

Поздравления в картинках с Медовым Спасом собрали для вас Факты ICTV.



























Поздравления с Медовым Спасом 2019 в картинках / 7 фотографий

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Ранее Факты ICTV публиковали поздравления с Медовым Спасом в стихах.