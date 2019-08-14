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В США запретили провозить MacBook Pro в самолетах

Из-за угрозы возникновения пожара американским авиакомпаниям запретили перевозить некоторые модели ноутбуков MacBook Pro.

MacBook Pro

15-дюймовые ноутбуки компании Apple MacBook Pro, которые продавались в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года, теперь не разрешают брать на борт самолетов авиакомпаний США.

Федеральное управление гражданской авиации США ввело соответствующий запрет из-за того, что Apple сама отозвала указанные MacBook Pro.

Они имеют проблемы с батареей, которая может перегреться и привести к пожару.

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Apple попросила владельцев таких MacBook Pro больше не пользоваться ними и предложила бесплатно заменить батарею.

К слову,компания Apple представила новые модели ноутбуков MacBook Pro и MacBook Air.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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