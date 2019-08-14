Последнее летнее полнолуние в 2019 году украинцы смогут наблюдать 15 августа.

Наблюдать за последним летним полнолунием, или, как его еще называют Осетровой Луной, можно будет 15 августа в 15.29 по киевскому времени.

Но почти полную Луну можно будет наблюдать вечером 15 августа с 20.38.

15 августа – это 14 лунный день в лунном календаре. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход в 20.28, а закат в 04.22.

Поэтому уже вечером 15 августа будет убывающая Луна.

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К слову, название Осетровый Месяц получил от индейских племен Северной Америки. Они знали, что в Великих озерах и в озере Шамплейн осетровых легче ловить в полнолуние.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали лунный календарь на август 2019.

Источник: Express